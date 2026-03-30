Incêndio no 20º andar de prédio no Centro de Curitiba assusta moradores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio atingiu um prédio no Centro de Curitiba na tarde desta segunda-feira (30/03). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30 após relatos de fumaça preta saindo de uma janela no 20º andar do edifício localizado na Rua Desembargador Motta.

Seis viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local, incluindo auto bombas-tanque, ambulância e veículos com oficiais. As equipes conseguiram apagar o fogo que se concentrava no 20º andar.

Após o controle do incêndio, foram realizadas buscas no andar afetado. Conforme informações dos bombeiros, ninguém ficou ferido, mas cômodos foram totalmente destruídos.

Foto: Corpo de Bombeiros Foto: Corpo de Bombeiros

No total, 16 militares atuaram diretamente no combate às chamas e nas buscas por possíveis vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.