Muita fumaça!

Incêndio no 20º andar de prédio no Centro de Curitiba assusta moradores

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 30/03/26 19h33
incêndio no centro de curitiba mobiliza 16 bombeiros
Foto: Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu um prédio no Centro de Curitiba na tarde desta segunda-feira (30/03). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30 após relatos de fumaça preta saindo de uma janela no 20º andar do edifício localizado na Rua Desembargador Motta.

Seis viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local, incluindo auto bombas-tanque, ambulância e veículos com oficiais. As equipes conseguiram apagar o fogo que se concentrava no 20º andar.

Após o controle do incêndio, foram realizadas buscas no andar afetado. Conforme informações dos bombeiros, ninguém ficou ferido, mas cômodos foram totalmente destruídos.

Foto: Corpo de Bombeiros
Foto: Corpo de Bombeiros

No total, 16 militares atuaram diretamente no combate às chamas e nas buscas por possíveis vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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