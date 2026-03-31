Lula confirma Alckmin como seu candidato a vice-presidente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O presidente Lula (PT) confirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), como seu vice na chapa presidencial de 2026.

A confirmação ocorreu durante a reunião ministerial desta terça-feira (31), a primeira do ano e a última antes do prazo para que os ministros deixem seus cargos se quiserem concorrer a algum posto nas eleições de 2026.

“O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MDIC, ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez”, disse o petista, seguido por aplausos da equipe ministerial.

O PSB vivia um clima de incerteza. Lula chegou a dizer que a vaga estaria garantia, mas que Alckmin “ajudaria mais” como candidato ao Senado por São Paulo.

Cerca de 20 ministros devem deixar a Esplanada até sexta-feira (3). Depois disso, os que ainda estiverem em seus cargos não poderão concorrer. Durante seu discurso, Lula ironizou, sem citar nomes, um ministro que pediu para sair apenas para “ficar na espreita”, uma vez que não será candidato.

Outra fala de Lula toca na tensão entre a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O petista mencionou a saída de Tebet do Mato Grosso do Sul para concorrer ao Senado por São Paulo, dizendo que a ministra se cansou da política, mas apenas em seu estado natal.

O presidente ainda sinalizou que deve manter o quadro ministerial como está, colocando os secretários-executivos no lugar dos ministros que deixarem o cargo. Foi o caso da Fazenda, pasta em que Fernando Haddad foi substituído por Dario Durigan.