Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2026?

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O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda para pessoas físicas já começou e vai até 29 de maio. A Receita Federal estabeleceu 12 critérios que definem quem é obrigado a declarar, envolvendo ganhos, patrimônio e gastos no ano de 2025.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda?

Precisa declarar quem recebeu mais de R$ 35.584,00 em rendimentos tributáveis, quem teve receita de atividade rural acima de R$ 177.920,00, quem recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$ 200.000,00, quem possuía bens ou direitos acima de R$ 800.000,00 em 31 de dezembro de 2025, quem optou pela isenção na venda de imóveis residenciais, quem possui bens no exterior e quem passou a ser residente no Brasil em 2025.

Quais documentos são necessários para declarar?

É importante ter em mãos informes de rendimentos, notas fiscais de despesas médicas, comprovantes de gastos com educação, documentos de bens como carros e imóveis, além de documentos pessoais como CPF e comprovante de endereço. A declaração pré-preenchida pode facilitar o processo, mas é necessário conferir os dados e fazer retificações se houver divergências.

Como fazer a declaração de forma segura?

O contribuinte pode declarar pelo programa gerador no computador, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo site da Receita Federal. É fundamental baixar apenas do site oficial gov.br/receitafederal, verificar o cadeado de segurança no navegador e não clicar em links de fontes desconhecidas. Na loja de aplicativos, confirme que o desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil.

O que fazer se não tiver todos os documentos?

Uma alternativa é utilizar a declaração pré-preenchida e solicitar os comprovantes necessários durante o preenchimento. Se ocorrer alguma divergência, é possível fazer a retificação posteriormente, garantindo que a declaração fique correta e evitando problemas com a malha fina da Receita Federal.

Quais cuidados tomar para evitar golpes?

Não baixe programas em computadores públicos ou desatualizados, pois podem estar infectados com vírus. Evite aplicativos falsos que aparecem em propagandas pagas se passando por oficiais. Digite o endereço do site diretamente no navegador e utilize apenas os canais oficiais da Receita Federal para fazer sua declaração com segurança.

Fonte: Agência Brasil