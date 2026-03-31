Curitiba ganha primeiro Museu da Limpeza do Brasil

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Curitiba é conhecida por sua excelência em sustentabilidade e cuidados urbanos, celebrou seus 333 anos com uma novidade: o primeiro Museu da Limpeza do Brasil. Inaugurado em 30 de março, o espaço dedicado à história da limpeza urbana e à valorização dos profissionais do setor é apenas o segundo do tipo no mundo.

Localizado no bairro São Francisco, o museu foi criado pela Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities do Paraná (Facop). O vice-governador Darci Piana, presente na inauguração, destacou a importância da iniciativa: “Nossa capital é reconhecida pela sua limpeza e o cuidado com o meio ambiente, além de ser considerada a cidade mais inteligente do mundo, e merecia um museu como este”, disse à Agência Estadual de Notícias.

O presidente da Facop, Manassés Oliveira da Silva, enfatizou o propósito do museu: homenagear os mais de 2,5 milhões de trabalhadores da limpeza urbana no Brasil, dos quais 100 mil estão no Paraná. “Este museu vem para dar visibilidade aos nossos trabalhadores de asseio, conservação e limpeza”, afirmou Silva.

O acervo do museu conta a evolução da limpeza através dos tempos, exibindo desde objetos domésticos antigos até equipamentos modernos de limpeza urbana. Visitantes podem observar a transformação de itens como aspiradores de pó, vasos sanitários e máquinas de lavar.

Instalado em uma Unidade de Interesse de Preservação (UIP) na Rua Mateus Leme, 324, próximo ao Largo da Ordem, o museu funciona de terça a domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita. O espaço passou por reformas para receber o público e conta com recursos digitais e totens interativos para enriquecer a experiência dos visitantes.

O prefeito Eduardo Pimentel ressaltou o reconhecimento de Curitiba como uma das cidades mais limpas da América Latina, atribuindo esse mérito aos trabalhadores do setor. “Isso só é possível por causa do trabalho desses homens e mulheres”, declarou.

O projeto contou com o apoio do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Paraná (Seac-PR) e do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba (Simeaco), além de recursos da Lei Rouanet.

Além de preservar a história, o Museu da Limpeza também funciona como um museu-escola, demonstrando ao público as técnicas adequadas para a limpeza de espaços que abrigam objetos artísticos e históricos de alto valor.