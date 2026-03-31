Feriado de Páscoa em Curitiba: veja o que abre e o que fecha

O expediente nas repartições públicas municipais, os serviços oferecidos pela Prefeitura e atrativos da cidade sofrem alterações de horários de quinta (2/4) a domingo (5/4), por causa dos feriados de Páscoa. Veja o que abre e o que fecha em Curitiba nesta semana.
Transporte coletivo
Quinta-feira (2/4) – tabela de horários dos dias úteis
Sexta-feira (3/4) – tabela de domingo
Sábado (4/4) – tabela de sábado
Domingo (5/4) – tabela de domingo
Mercado Municipal Capão Raso
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – 9h às 21h
Domingo (5/4) – fechado
Rua da Cidadania Matriz
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – 9h às 18h
Domingo (5/4) – fechado
Estacionamento Rui Barbosa
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) 9h às 18h
Domingo (5/4) – fechado
Rua 24 Horas
Todos os dias 9h às 24h
Arcadas do Pelourinho
Todos os dias – 8h às 16h
Arcadas do São Francisco
Todos os dias – 8h às 16h
Mercado Municipal
Sexta-feira (3/4) – 9h às 13h
Sábado (4/4) – 9h às 18h
Domingo (5/4) – 9h às 13h
Segunda-feira (6/4) – fechado
Torre Panorâmica
Aberta todos os dias – 10h às 18h
Memorial Paranista
De sexta-feira (3/4) a domingo (5/4) – 10h às 18h
Segunda-feira (6/4) – Fechado
Jardim Botânico
Aberta todos os dias – 9h às 18h
SINES E AGÊNCIA CURITIBA
Espaço Empreendedor – Unidades fechadas de quinta (2/4) a domingo (5/4). Reabrem na segunda-feira (6/4), a partir das 8h.
Sine Curitibano nas Ruas da Cidadania – Unidades fechadas de quinta (2/4) a domingo ( 5/4). Reabrem na segunda-feira (6/4), a partir das 8h.
Sine Móvel – Unidades sem atendimento e quinta (2/4) a domingo (5/4). Retornam a agenda na segunda-feira (6/4), a partir das 9h.
EDUCAÇÃO
Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechados na Sexta-feira Santa (3/4). As aulas voltam na segunda (6/4).
SAÚDE
Unidades Básicas de Saúde
Fecham na quinta-feira (2/4) e sexta-feira (3/4). Aos fins de semana, as unidades de saúde não funcionam. O atendimento volta ao normal na segunda-feira (6/4).
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
Abertas 24 horas
- UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.
- UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.
- UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.
- UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.
- UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.
- UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370, Cidade Industrial.
- UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.
- UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883 – Fazendinha.
- UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 – Boqueirão.
Samu 192 – Atendimento 24 horas.
Central 3350-9000 – De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h.
Caps – Na quinta (2/4) e na sexta-feira (3/4), os Caps II fecham e os Caps III mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos. Aos fins de semana, os Caps II não funcionam e os Caps III também mantém o atendimento para pacientes acolhidos nos leitos.
Mercado Municipal
Quinta-feira (2/4) – das 8h às 18h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 13h
Sábado (4/4) – das 8h às 18h
Domingo (5/4) – lojas das 8h às 13h e praça de alimentação das 8h às 15h
Mercado Regional Cajuru
Quinta-feira (2/4) – das 8h às 18h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 15h
Sábado (4/4) – das 8h às 18h
Domingo (5/4) – fechado
Armazéns da Família
Quinta-feira (2/4) – aberto
De sexta (3/4) a segunda-feira (6/4) – fechado
FEIRAS LIVRES
Feiras Livres Diurnas – De quinta-feira (2/4) a domingo (5/4) – ponto facultativo
Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas – De quinta-feira (2/4) a domingo (5/4) – ponto facultativo
Feiras Orgânicas – De quinta-feira (2/4) a domingo (5/4) – ponto facultativo
Programa Nossa Feira – De quinta-feira (2/4) a domingo (5/4) – ponto facultativo
SACOLÃO DA FAMÍLIA
Sacolão da Família Boa Vista
Quinta-feira (2/4) – das 8h às 19 h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 13h
Sábado (4/4) – das 8h às 17h
Domingo (5/4) – das 8h às 13h
Sacolão da Família Boqueirão
Quinta-feira (2/4) – das 8h às 20 h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 8h às 18h
Sacolão da Família Capão Raso
Quinta-feira (2/4) – das 8h às 21h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 8h às 21h
Sacolão da Família Carmo
Quinta-feira (2/4) – das 9h às 19h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 13h
Sábado (4/4) – das 9h às 19h
Domingo (5/4) – das 8h às 13h
Sacolão da Família Fazendinha
Quinta-feira (2/4) – das 7h às 20h
Sexta-feira (3/4) – das 9h às 17h
Sábado (4/4) – das 7h às 19h
Domingo (5/4) – fechado
Sacolão da Família Jardim Paranaense
Quinta-feira (2/4) – das 9h às 19h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 13h
Sábado (4/4) – das 9h às 19h
Domingo (5/4) – das 8h às 13h
Sacolão da Família Pinheirinho
Quinta-feira (2/4) – das 7h às 20h
Sexta-feira (3/4) – das 9h às 17h
Sábado (4/4) – das 7h às 19h
Domingo (5/4) – fechado
Sacolão da Família Rui Barbosa
Quinta-feira (2/4) – das 8h às 19h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 8h às 18h
Sacolão da Família Santa Cândida
Quinta-feira (2/4) – das 9h às 19h30
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 9h às 13h
Sacolão da Família Santa Efigênia
Quinta-feira (2/4) – das 9h às 18h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 9h às 13h
Sacolão da Família Santa Felicidade
Quinta-feira (2/4) – das 8h às 19h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 8h às 18h
Sacolão da Família Vila Sandra
Quinta-feira (2/4) – das 7h às 20h
Sexta-feira (3/4) – das 9h às 17h
Sábado (4/4) – das 7h às 19h
Domingo (5/4) – fechado
Restaurantes Populares
– Quinta-feira (2/4) – atendimento normal
– Sexta-feira (3/4), sábado (4/4) e domingo (5/4) – fechado
*O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.
ATRATIVOS TURÍSTICOS
Torre Panorâmica
– de quinta (2/4) a domingo (5/4), das 10h às 18h, com último acesso às 17h30 ou até atingir a capacidade de visitação. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos). Whatapp: (41) 3339-7613.
Zoológico de Curitiba
– fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 10h às 16h.
Museu de História Natural Capão da Imbuia
– fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 9h às 16h45.
Passeio Público
– fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 6h às 20h.
Jardim Botânico de Curitiba
– aberto todos os dias, das 6h às 19h30. Jardim das Sensações aberto todos os dias, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30.
PROTEÇÃO ANIMAL
Adoção de animais – O Crar funciona normalmente das 9h às 11h30 e de 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC.
Atendimento de emergência (ambulância) – Todos os dias das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.
Animais silvestres – O Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs) vai funcionar normalmente. O Cafs recebe animais das 9h às 11h30 e das 13h às 15h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3313-5626. O Cafs fica na Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.395 – Capão da Imbuia.
Hospital Veterinário Municipal de Curitiba – Funcionamento normal todos os dias para as consultas já agendadas e as situações de emergência.
LIMPEZA PÚBLICA
Coleta Domiciliar (doméstico/orgânico) – Atendimento normal na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4). Não haverá coleta na Sexta-feira Santa (3/4). Confira aqui o horário da coleta na sua rua!
Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo/reciclável) – Atendimento normal na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4). Na Sexta-feira Santa (3/4), haverá coleta nos setores com coleta uma vez na semana às sextas-feiras. Veja os horários e dias da coleta de reciclável no seu bairro!
Varrição – Atendimento normal na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4). Trabalhará na escala de domingos e feriados na Sexta-feira Santa (3/4).
Lixo Tóxico – Atendimento normal na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4). Não haverá coleta na Sexta-feira Santa (3/4).
Ecopontos – Não funcionarão na Sexta-feira Santa (3/4). Veja todos os endereços dos Ecopontos
Coleta de Resíduos Vegetais e Entulhos (Central 156) – Não haverá coleta na Sexta-feira Santa (3/4).
Câmbio Verde – O serviço não funcionará na Sexta-feira Santa (3/4).
O serviço de remoção de animais mortos não vai operar na Sexta-feira Santa (3/4).
SERVIÇO FUNERÁRIO – Atendimento ininterrupto.
CASA DA MULHER – Atendimento ininterrupto.
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL (FAS)
- Funcionam ininterruptamente durante o feriado os seguintes serviços da FAS:
- Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – Abrigo, Casas de Passagem);
- Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República;
- Todos os Centros Pop que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo ou Casa de Passagem);
- Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES);
- Central de Regulação de Vagas;
- Casa da Acolhida e do Regresso (CAR).
TRÂNSITO
Setran
O atendimento da Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), não funciona de quinta (2/4) a domingo (5/4) e retorna na segunda-feira (6/4), das 8h às 14h. Os recursos que tiverem prazos que vencem entre 2/4 e 3/4 poderão ser protocolados no dia 6/4 presencialmente com agendamento ou encaminhados pelos Correios. Os protocolos via internet podem ser feitos normalmente no período, respeitando os seus prazos.
Atenção: a extensão do prazo aplica-se apenas para o protocolo de processos. As datas de vencimento para pagamento não sofrerão alteração.
Smart Park
No Smart Park do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico (Engenheiro Ostoja Roguski), a cobrança será realizada normalmente.
Est@R
Em áreas do Estacionamento Regulamentado (Est@R), a cobrança será realizada normalmente na quinta-feira (2/4). Na sexta-feira (3/4), não será realizada a cobrança. No sábado (4/4), as cobranças são realizadas até às 13h, e no domingo (5/4) não haverá cobrança.
Pátio da Setran
O atendimento do Pátio da Superintendência de Trânsito funciona normalmente na quinta-feira (2/4). Na sexta-feira (3/4) não haverá atendimento, retornando às atividades no sábado (4/4) até às 14h.
ESPAÇOS CULTURAIS
Memorial Paranista
De quinta (2/4) domingo (5/4) – aberto das 10h às 18h
Segunda-feira (6/4) – fechado
Cine Passeio
De quinbta (2/4) a domingo (5/4) – aberto das 10h às 22h, com sessões a partir das 11h
Segunda-feira (6/4) – fechado
Cine Guarani
De quinta (2/4) a domingo (5/4) – aberto das 13h às 22h
Segunda-feira (6/4)– fechado
Memorial de Curitiba
Quinta (2/4) e sexta (3/4) – fechado
Sábado (4/4) e domingo (5/4) – aberto das 9h às 15h
Segunda (6/4) – fechado
Museu Municipal de Arte (MuMA)
De quinta (2/4) a domingo (5/4) – aberto das 10h às 19h
Segunda-feira (6/4) – fechado