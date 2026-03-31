Feriado de Páscoa em Curitiba: veja o que abre e o que fecha

Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 31/03/26 10h11
Veja o abre e fecha do feriado de Páscoa em Curitiba. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

O expediente nas repartições públicas municipais, os serviços oferecidos pela Prefeitura e atrativos da cidade sofrem alterações de horários de quinta (2/4) a domingo (5/4), por causa dos feriados de Páscoa. Veja o que abre e o que fecha em Curitiba nesta semana.

Transporte coletivo

Quinta-feira (2/4) – tabela de horários dos dias úteis
Sexta-feira (3/4) – tabela de domingo
Sábado (4/4) – tabela de sábado
Domingo (5/4) – tabela de domingo

Mercado Municipal Capão Raso                    

Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) –  9h às 21h
Domingo (5/4) – fechado

Rua da Cidadania Matriz

Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – 9h às 18h
Domingo (5/4) – fechado

Estacionamento Rui Barbosa

Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) 9h às 18h
Domingo (5/4) – fechado

Rua 24 Horas         

Todos os dias 9h às 24h

Arcadas do Pelourinho

Todos os dias – 8h às 16h

Arcadas do São Francisco

Todos os dias – 8h às 16h

Mercado Municipal

Sexta-feira (3/4) – 9h às 13h
Sábado (4/4) – 9h às 18h
Domingo (5/4) – 9h às 13h
Segunda-feira (6/4) – fechado

Torre Panorâmica

Aberta todos os dias – 10h às 18h

Memorial Paranista

De sexta-feira (3/4) a domingo (5/4) – 10h às 18h
Segunda-feira (6/4) – Fechado

Jardim Botânico

Aberta todos os dias – 9h às 18h

SINES E AGÊNCIA CURITIBA

Espaço Empreendedor – Unidades fechadas de quinta (2/4) a domingo (5/4). Reabrem na segunda-feira (6/4), a partir das 8h.

Sine Curitibano nas Ruas da Cidadania – Unidades fechadas de quinta (2/4) a domingo ( 5/4). Reabrem na segunda-feira (6/4), a partir das 8h.

Sine Móvel – Unidades sem atendimento e quinta (2/4) a domingo (5/4). Retornam a agenda na segunda-feira (6/4), a partir das 9h.

EDUCAÇÃO

Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechados na Sexta-feira Santa (3/4). As aulas voltam na segunda (6/4).

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na quinta-feira (2/4) e sexta-feira (3/4). Aos fins de semana, as unidades de saúde não funcionam. O atendimento volta ao normal na segunda-feira (6/4). 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas

  • UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.
  • UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.
  • UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.
  • UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.
  • UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.
  • UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370, Cidade Industrial.
  • UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.
  • UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883 – Fazendinha.
  • UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 – Boqueirão.

Samu 192 – Atendimento 24 horas.

Central 3350-9000 – De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h.

Caps – Na quinta (2/4) e na sexta-feira (3/4), os Caps II fecham e os Caps III mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos. Aos fins de semana, os Caps II não funcionam e os Caps III também mantém o atendimento para pacientes acolhidos nos leitos. 

Mercado Municipal

Quinta-feira (2/4) – das 8h às 18h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 13h
Sábado (4/4) – das 8h às 18h
Domingo (5/4) – lojas das 8h às 13h e praça de alimentação das 8h às 15h

Mercado Regional Cajuru

Quinta-feira (2/4) – das 8h às 18h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 15h
Sábado (4/4) – das 8h às 18h
Domingo (5/4) – fechado

Armazéns da Família

Quinta-feira (2/4) – aberto
De sexta (3/4) a segunda-feira (6/4) – fechado

FEIRAS LIVRES

Feiras Livres Diurnas – De quinta-feira (2/4) a domingo (5/4) – ponto facultativo

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas – De quinta-feira (2/4) a domingo (5/4) – ponto facultativo

Feiras Orgânicas – De quinta-feira (2/4) a domingo (5/4) – ponto facultativo

Programa Nossa Feira – De quinta-feira (2/4) a domingo (5/4) – ponto facultativo

SACOLÃO DA FAMÍLIA

Sacolão da Família Boa Vista

Quinta-feira (2/4) – das 8h às 19 h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 13h
Sábado (4/4) – das 8h às 17h
Domingo (5/4) – das 8h às 13h

Sacolão da Família Boqueirão

Quinta-feira (2/4) – das 8h às 20 h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 8h às 18h

Sacolão da Família Capão Raso

Quinta-feira (2/4) – das 8h às 21h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 8h às 21h

Sacolão da Família Carmo

Quinta-feira (2/4) – das 9h às 19h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 13h
Sábado (4/4) – das 9h às 19h
Domingo (5/4) – das 8h às 13h

Sacolão da Família Fazendinha

Quinta-feira (2/4) – das 7h às 20h
Sexta-feira (3/4) – das 9h às 17h
Sábado (4/4) – das 7h às 19h
Domingo (5/4) – fechado

Sacolão da Família Jardim Paranaense

Quinta-feira (2/4) – das 9h às 19h
Sexta-feira (3/4) – das 8h às 13h
Sábado (4/4) – das 9h às 19h
Domingo (5/4) – das 8h às 13h

Sacolão da Família Pinheirinho

Quinta-feira (2/4) – das 7h às 20h
Sexta-feira (3/4) – das 9h às 17h
Sábado (4/4) – das 7h às 19h
Domingo (5/4) – fechado

Sacolão da Família Rui Barbosa

Quinta-feira (2/4) – das 8h às 19h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 8h às 18h

Sacolão da Família Santa Cândida

Quinta-feira (2/4) – das 9h às 19h30
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 9h às 13h

Sacolão da Família Santa Efigênia

Quinta-feira (2/4) – das 9h às 18h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 9h às 13h

Sacolão da Família Santa Felicidade

Quinta-feira (2/4) – das 8h às 19h
Sexta-feira (3/4) – fechado
Sábado (4/4) – das 8h às 18h

Sacolão da Família Vila Sandra

Quinta-feira (2/4) – das 7h às 20h
Sexta-feira (3/4) – das 9h às 17h
Sábado (4/4) – das 7h às 19h
Domingo (5/4) – fechado

Restaurantes Populares

– Quinta-feira (2/4) – atendimento normal
– Sexta-feira (3/4), sábado (4/4) e domingo (5/4) – fechado
*O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

ATRATIVOS TURÍSTICOS

Torre Panorâmica

– de quinta (2/4) a domingo (5/4), das 10h às 18h, com último acesso às 17h30 ou até atingir a capacidade de visitação. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos). Whatapp: (41) 3339-7613.

Zoológico de Curitiba

– fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 10h às 16h.

Museu de História Natural Capão da Imbuia

– fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 9h às 16h45. 

Passeio Público

– fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 6h às 20h.

Jardim Botânico de Curitiba

– aberto todos os dias, das 6h às 19h30. Jardim das Sensações aberto todos os dias, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30.

PROTEÇÃO ANIMAL

Adoção de animais – O Crar funciona normalmente das 9h às 11h30 e de 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. 

Atendimento de emergência (ambulância) – Todos os dias das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Animais silvestres – O Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs) vai funcionar normalmente. O Cafs recebe animais das 9h às 11h30 e das 13h às 15h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3313-5626. O Cafs fica na Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.395 – Capão da Imbuia.

Hospital Veterinário Municipal de Curitiba – Funcionamento normal todos os dias para as consultas já agendadas e as situações de emergência.

LIMPEZA PÚBLICA 

Coleta Domiciliar (doméstico/orgânico) – Atendimento normal na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4). Não haverá coleta na Sexta-feira Santa (3/4). Confira aqui o horário da coleta na sua rua!

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo/reciclável) – Atendimento normal na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4). Na Sexta-feira Santa (3/4), haverá coleta nos setores com coleta uma vez na semana às sextas-feiras. Veja os horários e dias da coleta de reciclável no seu bairro!

Varrição – Atendimento normal na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4). Trabalhará na escala de domingos e feriados na Sexta-feira Santa (3/4). 

Lixo Tóxico – Atendimento normal na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4). Não haverá coleta na Sexta-feira Santa (3/4).

Ecopontos – Não funcionarão na Sexta-feira Santa (3/4). Veja todos os endereços dos Ecopontos

Coleta de Resíduos Vegetais e Entulhos (Central 156) – Não haverá coleta na Sexta-feira Santa (3/4). 

Câmbio Verde – O serviço não funcionará na Sexta-feira Santa (3/4).

O serviço de remoção de animais mortos não vai operar na Sexta-feira Santa (3/4).

SERVIÇO FUNERÁRIO – Atendimento ininterrupto.

CASA DA MULHER – Atendimento ininterrupto.

FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL (FAS)

  • Funcionam ininterruptamente durante o feriado os seguintes serviços da FAS:
  • Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – Abrigo, Casas de Passagem);
  • Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República;
  • Todos os Centros Pop que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo ou Casa de Passagem);
  • Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES);
  • Central de Regulação de Vagas;
  • Casa da Acolhida e do Regresso (CAR).

TRÂNSITO

Setran

O atendimento da Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), não funciona de quinta (2/4) a domingo (5/4) e retorna na segunda-feira (6/4), das 8h às 14h. Os recursos que tiverem prazos que vencem entre 2/4 e 3/4 poderão ser protocolados no dia 6/4 presencialmente com agendamento ou encaminhados pelos Correios. Os protocolos via internet podem ser feitos normalmente no período, respeitando os seus prazos.

Atenção: a extensão do prazo aplica-se apenas para o protocolo de processos. As datas de vencimento para pagamento não sofrerão alteração.

Smart Park

No Smart Park do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico (Engenheiro Ostoja Roguski), a cobrança será realizada normalmente.

Est@R

Em áreas do Estacionamento Regulamentado (Est@R), a cobrança será realizada normalmente na quinta-feira (2/4). Na sexta-feira (3/4), não será realizada a cobrança. No sábado (4/4), as cobranças são realizadas até às 13h, e no domingo (5/4) não haverá cobrança.

Pátio da Setran

O atendimento do Pátio da Superintendência de Trânsito funciona normalmente na quinta-feira (2/4). Na sexta-feira (3/4) não haverá atendimento, retornando às atividades no sábado (4/4) até às 14h.

ESPAÇOS CULTURAIS

Memorial Paranista

De quinta (2/4)  domingo (5/4) – aberto das 10h às 18h
Segunda-feira (6/4) – fechado

Cine Passeio

De quinbta (2/4) a domingo (5/4) – aberto das 10h às 22h, com sessões a partir das 11h 
Segunda-feira (6/4) – fechado

Cine Guarani

De quinta (2/4) a domingo (5/4) – aberto das 13h às 22h
Segunda-feira (6/4)– fechado

Memorial de Curitiba

Quinta (2/4) e sexta (3/4) – fechado
Sábado (4/4) e domingo (5/4) – aberto das 9h às 15h
Segunda (6/4) – fechado 

Museu Municipal de Arte (MuMA)

De quinta (2/4) a domingo (5/4) – aberto das 10h às 19h
Segunda-feira (6/4) – fechado

 

