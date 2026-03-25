Moro lidera todos os cenários em nova pesquisa pro Governo do Paraná

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A Neokemp Pesquisas divulgou nesta terça-feira (24) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. A pesquisa foi contratada pelo União Brasil-PR.

Na pesquisa, o senador Sergio Moro (PL) lidera os três cenários de primeiro turno. Nas simulações de segundo turno, ele venceria Requião Filho (PDT), Rafael Greca (MDB), Alexandre Curi (PSD) e Guto Silva (PSD).

O levantamento estava previsto para ser divulgado na segunda-feira (23), mas a Justiça Eleitoral suspendeu a divulgação após pedido do partido Democracia Cristã (DC). A decisão, porém, foi revertida em favor do instituto em um mandado de segurança expedido pela juíza eleitoral Tatiana de Cássia Viese.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A Neokemp Pesquisas gerou três cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado).

Sergio Moro lidera primeiro cenário

Sergio Moro (PL): 43,3%

Requião Filho (PDT): 17,8%

Rafael Greca (MDB): 10,1%

Guto Silva (PSD): 7,8%

Luiz França (Missão): 1,6%

Branco/Nulo: 7,9%

Não sabe: 11,5%

Segundo cenário também tem Moro na liderança

Sergio Moro (PL): 47,0%

Requião Filho (PDT): 17,2%

Alexandre Curi (PSD): 11,6%

Guto Silva (PSD): 5,0%

Luiz França (Missão): 1,6%

Branco/Nulo: 7,0%

Não sabe: 10,6%

Moro lidera terceiro cenário

Sergio Moro (PL): 47,8%

Requião Filho (PDT): 18,4%

Alexandre Curi (PSD): 13,6%

Branco/Nulo: 10,2%

Não sabe: 10,0%

Simulação de segundo turno para governador do Paraná

A Neokemp Pesquisas gerou quatro cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado), todos com a presença do senador Sergio Moro.

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 56,2%

Requião Filho (PDT): 25,3%

Branco/Nulo: 9,1%

Não sabe: 9,4%

Sergio Moro x Rafael Greca

Sergio Moro (PL): 53,3%

Rafael Greca (MDB): 22,7%

Branco/Nulo: 13,4%

Não sabe: 10,6%

Sergio Moro x Alexandre Curi

Sergio Moro (PL): 54,2%

Alexandre Curi (PSD): 20,0%

Branco/Nulo: 16,2%

Não sabe: 9,6%

Sergio Moro x Guto Silva

Sergio Moro (PL): 55,2%

Guto Silva (PSD): 16,3%

Branco/Nulo: 18,1%

Não sabe: 10,5%

Pesquisa de rejeição para governador do Paraná

O Neokemp Pesquisas perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum.

Requião Filho (PDT): 44,2%

Sergio Moro (PL): 20,7%

Alexandre Curi (PSD): 8,5%

Rafael Greca (MDB): 5,6%

Guto Silva (PSD): 4,6%

Luiz França (Missão): 2,6%

Não rejeita nenhum: 8,2%

Rejeita todos: 5,6%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp entre os dias 18 e 20 de março de 2026. A pesquisa foi contratada pelo União Brasil-PR. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-01340/2026.