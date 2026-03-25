Moro lidera todos os cenários em nova pesquisa pro Governo do Paraná

A Neokemp Pesquisas divulgou nesta terça-feira (24) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. A pesquisa foi contratada pelo União Brasil-PR.
Na pesquisa, o senador Sergio Moro (PL) lidera os três cenários de primeiro turno. Nas simulações de segundo turno, ele venceria Requião Filho (PDT), Rafael Greca (MDB), Alexandre Curi (PSD) e Guto Silva (PSD).
O levantamento estava previsto para ser divulgado na segunda-feira (23), mas a Justiça Eleitoral suspendeu a divulgação após pedido do partido Democracia Cristã (DC). A decisão, porém, foi revertida em favor do instituto em um mandado de segurança expedido pela juíza eleitoral Tatiana de Cássia Viese.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
A Neokemp Pesquisas gerou três cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado).
Sergio Moro lidera primeiro cenário
- Sergio Moro (PL): 43,3%
- Requião Filho (PDT): 17,8%
- Rafael Greca (MDB): 10,1%
- Guto Silva (PSD): 7,8%
- Luiz França (Missão): 1,6%
- Branco/Nulo: 7,9%
- Não sabe: 11,5%
Segundo cenário também tem Moro na liderança
- Sergio Moro (PL): 47,0%
- Requião Filho (PDT): 17,2%
- Alexandre Curi (PSD): 11,6%
- Guto Silva (PSD): 5,0%
- Luiz França (Missão): 1,6%
- Branco/Nulo: 7,0%
- Não sabe: 10,6%
Moro lidera terceiro cenário
- Sergio Moro (PL): 47,8%
- Requião Filho (PDT): 18,4%
- Alexandre Curi (PSD): 13,6%
- Branco/Nulo: 10,2%
- Não sabe: 10,0%
Simulação de segundo turno para governador do Paraná
A Neokemp Pesquisas gerou quatro cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado), todos com a presença do senador Sergio Moro.
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 56,2%
- Requião Filho (PDT): 25,3%
- Branco/Nulo: 9,1%
- Não sabe: 9,4%
Sergio Moro x Rafael Greca
- Sergio Moro (PL): 53,3%
- Rafael Greca (MDB): 22,7%
- Branco/Nulo: 13,4%
- Não sabe: 10,6%
Sergio Moro x Alexandre Curi
- Sergio Moro (PL): 54,2%
- Alexandre Curi (PSD): 20,0%
- Branco/Nulo: 16,2%
- Não sabe: 9,6%
Sergio Moro x Guto Silva
- Sergio Moro (PL): 55,2%
- Guto Silva (PSD): 16,3%
- Branco/Nulo: 18,1%
- Não sabe: 10,5%
Pesquisa de rejeição para governador do Paraná
O Neokemp Pesquisas perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum.
- Requião Filho (PDT): 44,2%
- Sergio Moro (PL): 20,7%
- Alexandre Curi (PSD): 8,5%
- Rafael Greca (MDB): 5,6%
- Guto Silva (PSD): 4,6%
- Luiz França (Missão): 2,6%
- Não rejeita nenhum: 8,2%
- Rejeita todos: 5,6%
Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp entre os dias 18 e 20 de março de 2026. A pesquisa foi contratada pelo União Brasil-PR. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-01340/2026.