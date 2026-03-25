Deltan lidera disputa por uma da vagas do Paraná no Senado

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O ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol (Novo) lidera as intenções de voto dos paranaenses segundo a Neokemp Pesquisas. Os números foram divulgados nesta terça-feira (24/03) na pesquisa encomendada pelo partido União Brasil.

O levantamento estava previsto para ser divulgado na segunda-feira (23), mas a Justiça Eleitoral suspendeu a divulgação após pedido do partido Democracia Cristã (DC). A decisão, porém, foi revertida em favor do instituto em um mandado de segurança expedido pela juíza eleitoral Tatiana de Cássia Viese.

Os dois cenários gerados pela Neokemp mostram uma disputa acirrada pelas duas vagas em jogo. Deltan Dallagnol (Novo) se destaca no cenário em que aparece, com a outra cadeira indefinida. No outro cenário, a indefinição persiste, mas para as duas vagas.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

Neokemp gerou dois estimulados estimulados (quando os candidatos são mostrados ao entrevistado). A soma das intenções de voto dá mais de 100% porque cada entrevistado citou o primeiro e o segundo votos para senador.

Deltan Dallagnol é o mais citado, com indefinição na segunda cadeira

Deltan Dallagnol (Novo): 49,5%

Gleisi Hoffmann (PT): 29,6%

Alexandre Curi (PSD): 28,0%

Cristina Graeml (União Brasil): 27,6%

Filipe Barros (PL): 17,2%

Branco/Nulo: 23,4%

Não sabe: 24,8%

No segundo cenário, a situação está indefinida

Cristina Graeml (União Brasil): 36,7%

Alexandre Curi (PSD): 36,4%

Filipe Barros (PL): 33,3%

Gleisi Hoffmann (PT): 27,2%

Branco/Nulo: 33,8%

Não sabe: 32,5%

Pesquisa de rejeição para senador pelo Paraná

O Neokemp perguntou em quais potenciais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum.

Gleisi Hoffmann (PT): 53,4%

Cristina Graeml (União Brasil): 11,3%

Filipe Barros (PL): 7,6%

Alexandre Curi (PSD): 6,3%

Deltan Dallagnol (Novo):

Rejeita todos: 6,8%

Não rejeita nenhum: 14,5%

Metodologia: 1.008 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em 54 municípios do Paraná entre os dias 18 e 20 de março de 2026. A pesquisa foi contratada pelo União Brasil-PR. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-01340/2026.