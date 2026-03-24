Ratinho Junior mirou projeção nacional antes de desistir da corrida presidencial

Ratinho Junior (PSD) caminha para os últimos meses como governador do Paraná com um índice de aprovação superior a 80%, como aponta um levantamento do Paraná Pesquisas publicado neste mês. Contudo, apesar da popularidade no estado, ainda é pouco conhecido no restante do Brasil, mesmo com esforço iniciado no ano passado para mudar essa realidade.

O objetivo era ter destaque nacionalmente para uma eventual campanha para presidente da República nas eleições de 2026. Tudo caminhava nesse sentido, mesmo com a entrada de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa. Isso até a desistência abrupta da corrida anunciada na segunda-feira (23/03) e que pôs fim ao desejo de tentar o Palácio do Planalto. Ao menos neste ano.

A mudança de rumo contrasta com o que Ratinho Junior construiu ao longo de 2025 na tentativa de se mostrar ao Brasil. E não pela via do pai dele, o apresentador de televisão Ratinho, mas pelos quase oito anos de mandato de governador.

Houve momentos no ano passado em que era difícil encontrá-lo no Palácio Iguaçu, a sede do governo do Paraná. As viagens se tornaram mais frequentes e com objetivos específicos: se apresentar ao eleitorado nacional, compartilhar o que pensa sobre o momento atual da política e elencar o que fez como governador.

Tanto foi assim que as entrevistas em programas de televisão, rádios e podcasts foram comuns na agenda de Ratinho Junior. Da mesma forma, participou de eventos promovidos por bancos, corretoras e entidades comerciais em um aceno ao mercado financeiro, evidenciando um posicionamento liberal, desenvolvimentista e de abertura à iniciativa privada. E colocando o Paraná como um exemplo para o Brasil, em uma ideia de que se é possível fazer no Paraná, é possível fazer no Brasil.

Ratinho Junior usou redes sociais para se apresentar ao Brasil

O tom das redes sociais também mudou. O personagem Ratinho Junior apareceu mais em primeira pessoa. E mostrando o lado pessoal, para além do político. A família apareceu mais, os momentos de folga foram compartilhados e algumas predileções se destacaram. Os bastidores ficaram mais evidentes, como em um vídeo mostrando o gabinete de trabalho, com fotos, quadros e objetos de decoração.

Mas o destaque mesmo, seja nas redes sociais dele ou do governo do Paraná, foi o “Modelo Paraná”, termo usado para colocar o estado como exemplo para o Brasil. Na segurança pública, na economia, nas grandes obras, no agronegócio e em outros setores, a mesma estratégia se repetiu.

Houve momentos em que a mensagem de nacionalização do nome e das pretensões presidenciais ficaram mais claras. Em um vídeo publicado quando Ratinho atingiu 1 milhão de seguidores no Instagram, a legenda foi: “1 milhão de motivos para o Brasil virar a página e se transformar em um país moderno, inovador e com visão de futuro.”

Essa estratégia de nacionalização foi coordenada pelo publicitário argentino Jorge Gerez, que lidera campanhas de Ratinho Junior e aliados desde 2018. Ele se apoiou em algumas ocasiões em ferramentas de inteligência artificial para criar vídeos de impacto, colocando o governador como personagem central em histórias que mesclam a realidade e a ficção.

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