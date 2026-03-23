Ratinho Jr diz não à corrida presidencial e quer seguir legado do pai

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O governador Ratinho Junior, em nota oficial divulgada na tarde desta segunda-feira (23/03) permanecer como governador do Paraná até o fim do mandato, em dezembro. Com isso, ele sai da disputa interna do PSD para escolher um candidato à Presidência da República este ano. A decisão foi tomada no domingo à noite, após conversar com a família, e comunicada ao presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira.

Ratinho Junior quer cumprir o compromisso assumido com os paranaenses em 2018 e manter o projeto que tem impulsionado o crescimento do estado. Sob sua gestão, que tem 85% de aprovação.

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Em nota, o governador disse que seguirá à disposição do PSD para contribuir com o avanço do país, defendendo menos burocracia, leis mais duras contra o crime e o fortalecimento do agronegócio brasileiro no cenário global. Reeleito em 2022 com quase 70% dos votos válidos, Ratinho Junior continuará trabalhando pelo Paraná, pregando “um estado mais enxuto e eficiente, com foco na educação e no diálogo”.

Ao encerrar essa etapa em dezembro, o governador pretende voltar à iniciativa privada para presidir o Grupo de Comunicação fundado pelo pai, o apresentador Ratinho.