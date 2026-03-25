Flávio confirma apoio Deltan e Filipe Barros para o Senado no Paraná

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, anunciou nesta terça-feira (24) seu apoio às pré-candidaturas do ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo) e do deputado Filipe Barros (PL) ao Senado no Paraná.

“Essa foi uma composição costurada com partidos, com lideranças, com nosso presidente Valdemar [Costa Neto] para escolher o melhor caminho, o melhor palanque, para que nós tenhamos no Paraná uma força muito grande com pessoas que têm histórias de vida de combate à corrupção”, disse Flávio.

A declaração ocorreu durante o evento de filiação do senador Sergio Moro e da deputada Rosângela Moro ao PL. O ex-juiz da Lava Jato é pré-candidato ao governo do Paraná.

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O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) alertou que, apesar de pesquisas indicarem a liderança de Moro, não se pode “baixar a guarda” no estado.

Ex-procurador-chefe da força-tarefa da Lava Jato, Deltan se elegeu deputado federal em 2022 pelo Podemos, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023.

A Justiça eleitoral considerou que o ex-procurador pediu exoneração do Ministério Público Federal (MPF) enquanto enfrentava processos internos que poderiam levar à sua demissão. Caso fosse demitido do cargo público, Deltan ficaria inelegível.

O TSE, contudo, manteve a possibilidade do ex-deputado voltar a se candidatar. O Novo, atual partido de Deltan, tem seu próprio presidenciável, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Durante o evento, o ex-procurador disse que o partido deve manter a candidatura de Zema, mas ressaltou que apoiará Flávio em um eventual segundo turno das eleições.

“Vou ao Senado, ao lado do Filipe Barros, para fazer o que o sistema corrupto tenta há anos me impedir e não consegue: fiscalizar e responsabilizar os donos do poder, os corruptos, os abusadores e os violadores de direitos”, disse Deltan nas redes sociais.