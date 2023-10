Policiais são retirados à força de protesto do MST no Paraná

O km 390 da PR-170, na região de Guarapuava, no Paraná, foi bloqueado durante três horas na manhã desta quinta-feira (19) em um protesto realizado por integrantes do Movimento Sem Terra (MST) que terminou em confusão com policiais. A rodovia está liberada.

O grupo já havia realizado uma interdição na PR-170 na tarde de quarta-feira (18), mas as pistas foram liberadas posteriormente, no mesmo dia.

Na manifestação desta quinta, uma equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar foi até o local para tentar negociar com o grupo. Em nota, a Polícia Militar (PM) afirma que “pediu para que os manifestantes liberassem a via, que é a única estrada de acesso a cidade vizinha de União da Vitória, sendo repassado aos manifestantes que há uma Liminar de Interdito Proibitório emitida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarapuava proibindo o bloqueio da via”.

Entretanto, durante as negociações, os manifestantes agrediram os policiais e retiraram a equipe à força do local. Conforme informações da PM, os policiais envolvidos passam bem. “Nenhum deles foi feito refém e já se encontram na sede do 16º BPM”.

Neste momento a rodovia não está bloqueada, mas alguns integrantes do MST permanecem no local.

MST realiza manifestação por reforma agrária

O MST explica que o motivo da manifestação que bloqueou a PR-170 é cobrar uma resposta do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Paraná (INCRA) para a reforma agrária na região.

De acordo com o movimento, mais de 300 camponeses participam da ação. “A mobilização é pela regularização fundiária de 14 comunidades camponesas Sem Terra e de Posseiros, localizadas nos municípios de Inácio Martins, Pinhão, Reserva do Iguaçu e Guarapuava. Juntas, as comunidades formam a Brigada Cacique Guairacá do MST-PR”.

As pautas do grupo foram apresentadas em uma assembleia com o INCRA há 90 dias. O protesto acontece porque o órgão na deu uma resposta na data combinada na reunião.

