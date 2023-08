Policiais fazem parto de bebê em estrada do Paraná no Dia dos Pais

No início da madrugada deste domingo (13), de Dia dos Pais, policiais rodoviários federais precisaram fazer um parto de emergência de uma mãe que estava em um carro em Ibiporã, no norte do Paraná. A criança nasceu em frente à unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A mãe do recém-nascido, uma jovem de 29 anos, estava no veículo junto com os familiares. Ela procurou os policiais quando percebeu que já estava em trabalho de parto e que não conseguiria chegar a tempo em uma unidade de saúde.

Ao iniciar o atendimento, a equipe da PRF notou que o parto já estava em andamento e deu o auxílio necessário para a ocorrência. Depois do nascimento bem sucedido, mãe e filho foram encaminhados para o Hospital Cristo Rei, no mesmo município paranaense, com apoio do Siate.

O bebê recebeu o nome de Emanuel. Ele nasceu com 2,5 quilos, 46 centímetros e está saudável. O caso inusitado foi motivo de comemoração e emoção entre os policiais.

A PRF afirma que treina toda a equipe para casos de atendimento pré-hospitalar, incluindo partos emergenciais.

