O governo do Paraná autorizou a nomeação de 186 novos escrivães da Polícia Civil. A convocação, publicada no Diário Oficial do Estado terça-feira (10), é de candidatos aprovados no concurso público de 2018

Os escrivães nomeados farão o curso de capacitação da Escola Superior da Polícia Civil antes de irem para as delegacias. A distribuição dos novos policiais será conforme a necessidade das delegacias de todo o estado.

LEIA MAIS – Colégio da Polícia Militar em Curitiba abre inscrição do processo seletivo de 2021

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), outros 14 aprovados no concurso de 2018 serão chamados mais adiante. A convocação do total de 200 escrivães aprovados no concurso de 2018 foi adiada por causa da pandemia de coronavírus.

Novos concursos x pandemia

Em março, poucos dias antes da confirmação da pandemia no Paraná, o governo havia anunciado um novo concurso na Polícia Civil ainda em 2020 para contratação de 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas. A previsão era de que o edital do concurso fosse publicado em dezembro. Porém, com o risco de contágio de covid-19, as provas estão suspensas.

Já o concurso da Polícia Militar para a contratação de 2,4 mil novos agentes (2 mil PMs e 400 bombeiros) também anunciado em março foi reagendado. Após ser adiada pela pandemia, a prova será dia 28 de março. Foram 137.377 inscrições para vaga de policial e 18.324 para bombeiro.