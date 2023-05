PMs do Paraná são condenados por não fiscalizarem festas na pandemia

Dois policiais militares foram condenados pela Justiça por não fiscalizarem festas clandestinas que ocorreram durante a pandemia de Covid-19 em Ibiporã, no norte do Paraná. Segundo uma investigação do Ministério Público do Paraná (MPPR), os agentes permitiram a realização dos eventos em troca de propina. Na época, decretos municipais impediam eventos com aglomerações. As informações são do G1 Paraná.

Um dos policiais foi condenado a mais de dois anos de prisão, mas teve a pena substituída pela prestação de serviços comunitários. O outro foi condenado a nove meses de prisão. A pena será revertida no pagamento de um salário mínimo (R$ 1.320), que será destinado ao Hospital do Câncer de Londrina.

LEIA TAMBÉM:

>> Motorista de aplicativo é sequestrado em Curitiba e crime é transmitido ao vivo pelos bandidos

>> Nova carteira de identidade: saiba as informações que serão impressas

Procurada pela Gazeta do Povo, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) afirmou que não se posiciona sobre decisões proferidas pela Justiça. Ao g1, a corporação disse que os policiais são investigados em processos administrativos disciplinares. Eles estariam trabalhando em quartéis, sem acesso aos sistemas de informática da PM.

A defesa dos policiais não se manifestou.

Denúncia do MP

A condenação veio após denúncia do MPPR, feita em 2021. O órgão acusou os dois policiais de corrupção e prevaricação.

Segundo as investigações, o agente que atendia ligações do telefone 190 avisava o parceiro sobre reclamações recebidas por perturbação do sossego. Os policiais teriam sido negligentes e, em troca de vantagens indevidas, não enviavam viaturas aos locais das festas.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!