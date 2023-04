Um pouco mais de R$ 300 mil foram recuperados pela Polícia Militar do assalto realizado a uma agência da Caixa Econômica Federal na segunda-feira (10), em Antonina, no Litoral do Paraná.

Segundo a investigação, seis pessoas fortemente armadas invadiram o banco e levaram malotes com dinheiro, colete balístico e arma do vigilante, além de aparelhos celulares. Veja aqui o vídeo da chegada dos marginais na agência bancária.

Em seguida, a quadrilha fugiu pela BR-277, quando foram interceptados por equipes da Polícia Militar, abandonando o veículo e fugindo em direção a região de mata.

Até o momento, seis suspeitos foram identificados, sendo que três deles morreram após confronto com as equipes policiais em Morretes. O quarto elemento foi preso em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

No total, a Polícia Militar do Paraná recuperou R$ 313 mil em espécie, além de valores em cheques e quatro veículos, sendo um caminhão e três carros. As equipes apreenderam ainda quatro armas de fogo, dois coletes balísticos e um aparelho celular.

