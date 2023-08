Os pilotos Érico Veríssimo Cardoso, 38 anos, e André Veríssimo da Rocha, 42 anos, morreram em um acidente durante a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, na tarde deste domingo (27), em Cascavel, no Paraná. A fatalidade foi durante o complemento da primeira volta da corrida, na categoria GP 1000. As mortes foram confirmadas pelo perfil oficial da competição nas redes sociais. Assista abaixo.

O acidente foi registrado pela transmissão da prova. Um dos pilotos caiu da moto em uma das curvas. Ele levantou e tentou sair do meio da pista, mas o outro competidor vinha em seguida e não conseguiu desviar e evitar a colisão. Após a batida, os dois motociclistas e as motos foram arremessadas.

Em nota, o Moto 1000GP relatou que a corrida foi interrompida imediatamente após as quedas e que os competidores foram encaminhados em estado gravíssimo para o hospital.

Dia triste na história da motovelocidade

A morte de Érico foi confirmada por primeiro. O piloto foi levado para tratamento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Minutos mais tarde, o Moto 1000GP também informou a morte de André. “Segundo informações médicas do hospital, após atendimento emergencial, ao ser encaminhado para o centro cirúrgico, ele teve uma parada cardiorrespiratória não resistindo e vindo a falecer”, diz comunicado.

“Infelizmente um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram”, afirma nota.

Na rede social X, antigo Twitter, internautas comentaram o acidente e lamentaram a morte do piloto. Veja:

Que tristeza 😔😔😔

Acidente com resultado fatal no moto1000gp em #Cascavel Pr. Meus profundos sentimentos à familiares, amigos, esportistas da categoria. 🙏 pic.twitter.com/p3ue5g7LZ9 — Marco Aurélio ⚽️🇦🇹👮‍♂️🇧🇷 (@marcoasartori) August 27, 2023

