A Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar a autoria e materialidade de um possível crime de ‘atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública‘, em razão da queda de uma torre de transmissão de energia elétrica, localizada em Medianeira, interior do Estado.

LEIA TAMBÉM:

>> Praia de Guaratuba terá faixa de areia ampliada, anuncia Ratinho Jr

>> Jogador de futebol é preso após roubar celular no Centro de Curitiba

Uma equipe de policiais federais foi até o local na tarde de terça-feira (10) para obter provas e realizar perícias. As apurações estão em andamento.

Segundo a polícia, o autor do fato poderá responder pelo crime previsto no artigo 265 do Código Penal, com pena de reclusão de até 5 anos.

Veja que incrível!