Pedágio na BR-376, entre Curitiba e Litoral, fica mais caro; veja a tabela

O preço das cinco praças de pedágio das rodovias BR-116, BR-376 (PR) e BR-101 (SC), no trecho entre Curitiba e Florianópolis, vai subir a partir da meia-noite de sexta-feira (04). Com o reajuste, a nova tarifa básica passa a ser de R$4,90.

Com a atualização dos preços, a cobrança mais barata é de R$ 2,45, para motocicletas. Já veículos com seis eixos vão pagar R$ 29,40, a tarifa mais cara. O valor de R$ 4,90 é cobrado de automóvel, caminhonete e furgão. O pedágio para ônibus e caminhão leve sobe para R$ 9,80.

No Paraná, a praça que vai ser afetada pelo reajuste está localizada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra os trechos, o valor atualizado já consta na Deliberação nº 235/2023 publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (1º).

Segundo a concessionária, o reajuste, que tem como data-base 22 de fevereiro de 2023, corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período.

O novo valor da Tarifa Básica de Pedágio será aplicado nas seguintes praças:

