Um confronto entre a Polícia Militar e um uma dupla suspeita de um furto a residência terminou em morte na manhã desta terça-feira (1º), na Linha Verde, em Curitiba. O confronto ocorreu na região do Prado Velho, bem próximo ao tubo PUC. No local um homem suspeito morreu e outro acabou sendo baleado e encaminhado ao hospital.

O transito sentido Pinheirinho na Linha Verde está com um grande congestionamento após duas das três faixas da pista serem bloqueadas para atendimento da ocorrência. Por volta do meio dia uma viatura do Instituto Médico Legal chegou no local para recolher o corpo de um dos suspeitos. A troca de tiros ocorreu perto das 10h45.

Segundo o tenente Matheus, da Polícia Militar, os policiais já tinham informações sobre os suspeitos. “Tínhamos a informação de que estes suspeitos estariam cometendo crimes não só em Curitiba, mas em outras regiões. Eram furtos à residência, aquele crime em que os criminosos entram nas casas roubam os produtos das vítimas e se evadem com o veículo”. explicou o tenente, em entrevista ao Meio Dia Paraná, na RPC.

Segundo o tenente a equipe da Rotam do 12º Batalhão estava em patrulhamento quando visualizou o veículo suspeito e tentou fazer uma abordagem, mas os ocupantes optaram por tentar escapar. “Vendo que não iam conseguir escapar os suspeitos revidaram à abordagem. Houve confronto com um óbito no local e o outro suspeito sendo encaminhado ao hospital”, explicou o policial.

Dentro do veículo abordado pelos policiais vários objetos frutos de roubo tais como televisores e eletrodomésticos. A polícia, inclusive, orienta que as pessoas que tiveram a residência furtada nesta terça-feira ou datas anteriores que compareçam à delegacia para verificar se os produtos são seus.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”