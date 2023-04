Passagens de ônibus entre municípios do Paraná vão subir já neste feriado

A partir de 1º de maio, as passagens do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, assim como do transporte metropolitano do interior, terão novos valores. O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná (Agepar) homologou, nesta sexta-feira (28), o reajuste anual dos serviços.

Com isso, a tarifa do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado do Paraná sofrerá variação de 0,39%. Já a tarifa do transporte metropolitano do interior, terá reajuste de 0,57%. Os índices foram calculados a partir de metodologia elaborada por equipe multidisciplinar e aprovada pelo Conselho Diretor da Agepar neste mês de abril.

Antes de ser homologada, a nova metodologia de reajuste das tarifas cumpriu o ciclo regulatório, com realização de consulta e audiência públicas. Inclusive, durante o processo, contou com contribuições do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), que é o Poder Concedente dos serviços, e também da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (Fepasc), representando a categoria.

A nova metodologia é composta por uma cesta de índices, na qual cada um deles corrige um grupo de itens de custo do setor, com pesos diferentes. São eles: INPC (despesas de pessoal), Diesel (combustível), IPCA (gastos administrativos, com exceção de despesa de pessoal e imóveis), INCC (gastos com imóveis administrativos), IGM-IR (gastos com imóveis operacionais) e IPA (demais gastos com serviços).

