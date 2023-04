A rede Atacadão inaugurou duas novas unidades em Curitiba nesta última semana. As novas lojas são conversões da bandeira BIG para Atacadão e fazem baste do plano de expansão da rede, que ganhou força no segundo semestre de 2022, depois da integração com o Grupo BIG.

Cada uma das unidades conta com cerca de nove mil produtos, com itens que vão dos setores de mercearia, bebidas e cuidados pessoais a artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado e produtos regionais. As lojas também possuem setor de hortifrúti, com alimentos frescos.

As lojas oferecem opções de pagamento com o Cartão Atacadão, PIX e APAG – a maquininha de cartão do Atacadão.

Com uma área de vendas de 3.900m² em média, as filiais somadas possuem 786 vagas de estacionamento, 48 checkouts e empregam mais de 550 funcionários diretos e indiretos. Com as inaugurações, a rede chega a 10 lojas na capital, e a 345 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega no país.

Serviço

Atacadão Arthur Bernardes

Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, 1250, Portão

Horário de funcionamento

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Aos domingos, das 8h às 18h

Feriados: consultar a loja

Atacadão Boa Vista

Rua Canadá, 1889, Boa Vista

Horário de funcionamento

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Aos domingos, das 8h às 18h

Feriados: consultar a loja

