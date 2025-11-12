Nove parques do Paraná terão estrutura exclusiva para motorhomes até 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Água e Terra (IAT) vai anunciar durante a Expo Motorhome 2025, considerada a maior feira de campismo e caravanismo da América do Sul, a criação de novas áreas exclusivas para motorhomes em nove parque estaduais que são Unidades de Conservação paranaenses.

Os espaços dedicados a esses veículos-residências serão implementados nos parques Rio Guarani (Três Barras do Paraná), Lago Azul (Campo Mourão e Luiziana), Vila Rica do Espírito Santo (Fênix), Salto São João (Prudentópolis), Salto São Francisco da Esperança (Guarapuava, Prudentópolis e Turvo), Vila Velha (Ponta Grossa), Monge (Lapa), Campinhos (Cerro Azul e Tunas do Paraná) e Palmito (Paranaguá). A previsão é que tudo esteja pronto no primeiro semestre de 2026.

No momento, apenas três parques estaduais oferecem estrutura para pernoite de motorhome: Guartelá (Tibagi), São Camilo (Palotina) e Mata São Francisco (Cornélio Procópio e Santa Mariana). Os novos espaços contarão com pontos individuais de energia elétrica e água, garantindo conforto e segurança aos visitantes.

Estrutura para motorhomes em parques do Paraná quer incentivar ecoturismo

De acordo com o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto, a expansão amplia o acesso responsável às áreas naturais, incentiva o ecoturismo e o campismo, descentraliza o fluxo de visitantes, estimula a educação ambiental e gera renda para as comunidades locais.

“O turismo de motorhome ainda é recente no Brasil, mas as Unidades de Conservação que já receberam a estrutura comprovam que há demanda. Desta forma, ao fortalecer a infraestrutura e valorizar novas rotas turísticas, o Paraná se consolida como referência nacional em turismo consciente e de contato direto com a natureza”, afirmou Andreguetto.

A Expo Motorhome 2025 começa nesta quarta-feira (12/11) e segue até domingo (16/11), no Expotrade Convention Center, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os ingressos custam a partir de R$ 40.