Feira de motorhomes e campismo começa nesta quarta na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 9ª Expo Motorhome, a maior feira de campismo e caravanismo da América Latina, começa nesta quarta-feira (12/11) e segue até domingo (16/11) no Expotrade Convention Center, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A edição 2025 vai além dos lançamentos de trailers e motorhomes, destacando equipamentos e soluções ambientalmente sustentáveis.

A feira projeta 30 mil visitantes, 200 expositores e R$ 600 milhões em negócios, um crescimento de 20% em relação à edição anterior. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 40, na bilheteria ou pelo site.

A abertura oficial será às 13 horas desta quarta-feira, com a presença do presidente da Expo Motorhome, Alexandre Boff, diretores, autoridades e imprensa. A visitação pública começa às 14 horas e vai até às 20 horas. Na quinta e sexta, o horário é das 14h às 20h. No sábado, a feira funciona das 10h às 20h e, no domingo, das 10h às 17h.

No Auditório Felipe Kirsch, próximo ao acesso principal, acontecerão 17 palestras e bate-papos com influenciadores do setor. A participação é gratuita, mas é recomendado chegar cedo para garantir lugar, já que os eventos costumam lotar.

9ª Expo Motorhome tem exposição e venda de diversos modelos

Durante o evento, os expositores realizarão demonstrações e venda de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, veículos de recreação, barracas e acessórios. Na área externa, haverá exposição de veículos antigos do Retrô Trailers Brasil e motorhomes usados à venda.

O Camping da Expo, localizado a apenas 2 km do pavilhão, deverá reunir 800 veículos de recreação. Entre eles estão os 25 trailers e motorhomes participantes do Circuito Caminhos do Paraná, iniciativa que percorreu 40 cidades do estado desde maio.

O camping também receberá centenas de visitantes de diversos estados brasileiros e 12 países diferentes. A área de 5 hectares (equivalente a 50 mil metros quadrados) oferece toda infraestrutura necessária e permanecerá aberta de 10 a 16 de novembro, com shows musicais tradicionais. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99601-1661.

Serviço – 9ª Expo Motorhome

Quando: 12 a 16 de novembro de 2025

Onde: Expotrade Convention Center (Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10.454, Vila Amélia, Pinhais, Paraná)

Atrações: cerca de 200 expositores realizarão demonstrações e venda de motorhomes, trailers, minitrailers, campers, veículos de recreação em geral e barracas. Além disso, ocorrem palestras gratuitas durante a feira

Praça de alimentação: contará com restaurante e food trucks

Camping: localizado em uma área a apenas 2 km do Expotrade (Rua Transpalmital, Pineville, em Pinhais), oferece toda a infraestrutura necessária aos visitantes e funcionará de 10 a 16 de novembro. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99601-1661

Programação da 9ª Expo Motorhome

Quarta-feira, 12 de novembro:

13 horas: cerimônia oficial de abertura com a participação de autoridades e convidados

14 horas: abertura dos pavilhões ao público

18 horas: bate-papo especial com os aventureiros das plataformas Mundo por Terra e Nóis pelo Mundo

20 horas: encerramento da visitação

Quinta-feira, 13 de novembro:

14 horas: abertura dos pavilhões ao público

16 horas: palestras La Ruta te Espera e Urso na Estrada

17 horas: bate-papo Mulheres na Estrada

19 horas: palestra Pajo Aventuras

20 horas: encerramento da visitação

Sexta-feira, 14 de novembro:

14 horas: abertura dos pavilhões ao público

15 horas: palestra Caro y Santi

16 horas: palestra Viajantes App

17 horas: palestra Adiantes

18 horas: palestra Vibe de Dois

19 horas: palestra Léo e Fabi

20 horas: encerramento da visitação

Sábado, 15 de novembro:

10 horas: abertura dos pavilhões ao público

14 horas: palestra Next Sunset

15 horas: palestra Abrace a Trip

16 horas: palestra Passport Not Found

17 horas: palestra Get Outside

18 horas: palestra Vai dormir Onde?

19 horas: palestra Kombi Nômades

20 horas: encerramento da visitação

Domingo, 16 de novembro:

10 horas: abertura dos pavilhões ao público

14 horas: bate-papo com os principais palestrantes dos dias anteriores

15h30: bate-papo com os principais palestrantes dos dias anteriores

17 horas: encerramento da visitação