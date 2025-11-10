Curitiba distribui 10 mil mudas de árvores a partir desta terça; veja datas e locais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mês de novembro será mais uma oportunidade para os curitibanos contribuírem com a arborização da cidade e ajudarem no programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba. A partir desta terça-feira (11/11), a prefeitura iniciará a distribuição de 10 mil mudas de árvores nas Ruas da Cidadania.

As entregas começam sempre às 9h, com primeira distribuição acontecendo na Rua da Cidadania Fazendinha/Portão, na Rua Carlos Klemtz, 1.700. Na quarta-feira (12/11), será a vez dos moradores do Pinheirinho e Boqueirão receberem as mudas.

Já na quinta-feira (13/11), os moradores das regionais Bairro Novo, Boa Vista e Cajuru poderão buscar árvores nativas para plantio. Na sexta-feira (14/11), as entregas acontecem nas Ruas da Cidadania do Tatuquara, Santa Felicidade e Matriz. A Regional CIC encerra o ciclo de distribuições no dia 18 de novembro.

A iniciativa integra o programa Meio Milhão de Árvores, que tem como meta plantar meio milhão de árvores na capital paranaense nos próximos quatro anos. Desde janeiro, mais de 135 mil árvores foram plantadas na cidade.

Para garantir uma muda, é necessário apresentar um documento pessoal e comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) recomenda que os interessados levem uma sacola para transporte. A exigência de documentação visa cadastrar o destino das mudas para controle de georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Essas informações serão incluídas no Hipervisor da Prefeitura, plataforma que compartilha dados públicos.

Pode plantar em qualquer lugar?

É importante lembrar que qualquer plantio de árvores em vias públicas precisa ser avaliado e autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A escolha das espécies para calçadas e ruas segue normas definidas pelo Departamento de Arborização e Produção Vegetal. Plantios irregulares, especialmente de árvores frutíferas e invasoras, podem causar problemas em calçadas e na sinalização viária.

Caso queira plantar em áreas públicas, o morador deve solicitar autorização pela Central 156, informando o local pretendido. O pedido será analisado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Onde pegar uma muda de árvore

Terça-feira (11/11) – 9h

Rua da Cidadania Fazendinha/Portão

Endereço: Rua Carlos Klemtz, 1.700

Quarta-feira (12/11) – 9h

Rua da Cidadania Pinheirinho

Endereço: Av. Winston Churchill, 2.033

Rua da Cidadania Boqueirão

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430

Quinta-feira (13/11) – 9h

Rua da Cidadania Bairro Novo

Endereço: Rua Tijucas do Sul, 1.700

Rua da Cidadania Boa Vista

Endereço: Av. Paraná, 3.600

Rua da Cidadania Cajuru

Endereço: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Sexta-feira (14/11) – 9h

Rua da Cidadania Tatuquara

Endereço: Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Rua da Cidadania Matriz

Endereço: Praça Rui Barbosa, 101

Terça-feira (18/11) – 9h

Regional CIC

Endereço: Rua Davi Xavier da Silva, 421