Cruzamento perigoso no Rebouças, em Curitiba agora tem semáforo

Andar pelo cruzamento das ruas Brasílio Itiberê e Iapó, no bairro Rebouças, ficou mais seguro a partir desta segunda-feira (10/11). A região ganhou um novo semáforo, que já está em funcionamento.

A implantação, realizada pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), vem em boa hora. O local tem intenso fluxo de veículos e pedestres, especialmente por estar próximo à Escola Municipal Irmãos Rebouças.

Para facilitar a adaptação à novidade, agentes de trânsito da SMDT estão no cruzamento orientando tanto motoristas quanto pedestres sobre o novo equipamento.

A medida beneficia diretamente estudantes, moradores, comerciantes e trabalhadores que circulam diariamente pela região. Além de reduzir o risco de acidentes, o semáforo promete melhorar a fluidez do tráfego, organizando melhor o trânsito local.

Outro ponto positivo é a maior segurança na travessia para pessoas com mobilidade reduzida, que agora contam com tempo adequado para cruzar a via.