Cidades atingidas

Paraná teve outros dois tornados com ventos de 250 km/h na sexta-feira

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 10/11/25 08h05
Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação.

Além do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a formação de outros dois tornados durante as fortes chuvas que atingiram o estado na sexta-feira (7/11). Os novos registros ocorreram nos municípios de Turvo e Guarapuava, ambos na região central do Paraná.

Em Guarapuava, o fenômeno foi identificado no distrito de Entre Rios. O tornado foi classificado como de categoria F2 na escala Fujita, alcançando ventos próximos de 250 km/h. Em Turvo, outro tornado da mesma categoria foi confirmado na área sul da zona urbana central, com rajadas estimadas em até 200 km/h.

+ Leia mais

Já o tornado que devastou parte de Rio Bonito do Iguaçu foi reavaliado e reclassificado pelo Simepar. Inicialmente categorizado como F2, o evento foi elevado para F3 na escala Fujita, com ventos que variaram entre 300 km/h e 330 km/h, intensidade capaz de destruir estruturas sólidas e arrancar árvores inteiras.

Imagem do radar no momento do tornado em Turvo. Imagem: Simepar.
Imagem do radar no momento do tornado em Guarapuava. Imagem: Simepar.
Imagem do radar no momento do tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Imagem: Simepar.

As conclusões foram obtidas a partir de uma análise detalhada que combinou imagens dos radares meteorológicos de Cascavel, vídeos e fotos enviados pela população, registros da imprensa e um sobrevoo técnico feito por um meteorologista do Simepar acompanhado de engenheiros do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Simepar, as condições atmosféricas registradas naquele dia com, alta umidade, temperaturas elevadas e mudanças bruscas na direção e velocidade dos ventos em diferentes altitudes, criaram o ambiente ideal para a formação de tempestades severas e múltiplos tornados. A equipe técnica do órgão ainda continua investigando outras ocorrências suspeitas em diferentes pontos do estado.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna