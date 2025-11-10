Paraná teve outros dois tornados com ventos de 250 km/h na sexta-feira

Além do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a formação de outros dois tornados durante as fortes chuvas que atingiram o estado na sexta-feira (7/11). Os novos registros ocorreram nos municípios de Turvo e Guarapuava, ambos na região central do Paraná.

Em Guarapuava, o fenômeno foi identificado no distrito de Entre Rios. O tornado foi classificado como de categoria F2 na escala Fujita, alcançando ventos próximos de 250 km/h. Em Turvo, outro tornado da mesma categoria foi confirmado na área sul da zona urbana central, com rajadas estimadas em até 200 km/h.

Já o tornado que devastou parte de Rio Bonito do Iguaçu foi reavaliado e reclassificado pelo Simepar. Inicialmente categorizado como F2, o evento foi elevado para F3 na escala Fujita, com ventos que variaram entre 300 km/h e 330 km/h, intensidade capaz de destruir estruturas sólidas e arrancar árvores inteiras.

Imagem do radar no momento do tornado em Turvo. Imagem: Simepar. Imagem do radar no momento do tornado em Guarapuava. Imagem: Simepar. Imagem do radar no momento do tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Imagem: Simepar.

As conclusões foram obtidas a partir de uma análise detalhada que combinou imagens dos radares meteorológicos de Cascavel, vídeos e fotos enviados pela população, registros da imprensa e um sobrevoo técnico feito por um meteorologista do Simepar acompanhado de engenheiros do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Simepar, as condições atmosféricas registradas naquele dia com, alta umidade, temperaturas elevadas e mudanças bruscas na direção e velocidade dos ventos em diferentes altitudes, criaram o ambiente ideal para a formação de tempestades severas e múltiplos tornados. A equipe técnica do órgão ainda continua investigando outras ocorrências suspeitas em diferentes pontos do estado.