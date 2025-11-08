Cenário de guerra: veja como ficou Rio Bonito do Iguaçu após tornado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cenário é desolador: casas destruídas, prédios, e uma cidade inteira devastada. Em Rio Bonito do Iguaçu, o tornado que passou pelo município na última sexta-feira (07/11) provocou a morte de seis pessoas e deixou ao menos 430 feridos, além de desaparecidos. O ventos na região passaram de 250 km/h – uma das rajadas mais fortes já registradas no país.

Imagens do portal de notícias da região Olho Vivo mostra a destruição completa da região. A força-tarefa do Governo do Estado atua de forma integrada com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Saúde e outros órgãos estaduais e municipais no município.

Foto: Olho Vivo / colaboração.

Nove pessoas sofreram ferimentos graves, algumas precisando passar por cirurgias. As equipes garantem que todas as vítimas em áreas visíveis já receberam socorro médico.

O levantamento de desalojados e desabrigados segue em andamento, com dados que mudam conforme os atendimentos avançam.