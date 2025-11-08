Tornado no Paraná: Vídeos mostram cidade do interior devastada

Vídeos revelados pelo Corpo e Bombeiros mostram um verdadeiro cenário de destruição em Rio Bonito do Iguaçu, cidade devastada por um tornado de categoria 3 que atingiu a área urbana no município na noite desta sexta-feira (07/11). O Governo do Paraná mandou 50 bombeiros e diversas ambulâncias para a cidade, numa verdadeira força tarefa pelo município. Cinco pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, sendo 30 com gravidade.

Os vídeos mostram um cenários destruição vistos apenas em filmes. Casas e prédios destruídos, entulhos pelas ruas, postes caídos, telhas penduradas em árvores, ou seja, uma destruição total.

Trinta bombeiros foram enviados de várias cidades em viaturas logo após as primeiras notícias e 20 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), tropa de elite da corporação, também vão se deslocar junto com cães de busca. Ambulâncias de Cascavel e Guarapuava estão auxiliando no atendimento aos feridos. Os hospitais da região estão sobrecarregados e a Secretaria da Saúde já disponibilizou leitos em outras localidades se a demanda aumentar nas próximas horas.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior comandou uma reunião de emergência ainda na noite desta sexta-feira no Quartel Central do Corpo de Bombeiros com o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig, e representantes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Ele também participou de uma videoconferência com bombeiros, policiais, representantes da Defesa Civil das regiões mais afetadas e meteorologistas do Simepar para entender a dimensão dos estragos.

“O Paraná foi afetado por ventos muito fortes e um tornado de nível 3. Nós montamos uma força-tarefa para dar todo o apoio necessário para resgate de vítimas e atendimento de saúde. Vamos atender de maneira emergencial todos que precisarem de ajuda”, disse Ratinho Junior. “E a partir deste sábado já vamos fazer o levantamento necessário para ajudar a cidade e toda a região na reconstrução”.

“Nosso trabalho agora está focado na localização e salvamento das vítimas, vamos passar a madrugada com esse foco, e também na triagem e atendimento hospitalar, assim como policiamento”, afirmou o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná. “Até meados deste sábado vamos ter um cenário mais factível de desabrigados e desalojados para ajudar melhor as pessoas”.

Temporal Severo com alerta laranja

Um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País impulsionou ao longo da tarde e noite desta sexta-feira o deslocamento de uma frente fria, associada ao deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano. Por conta dessa combinação de sistemas foram registrados vários temporais severos sobre as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado.

As rajadas de vento mais fortes foram em Dois Vizinhos (INMET): 82,4km/h às 19h; Cornélio Procópio: 76km/h às 20h30; Campo Mourão: 74,2km/h às 21h30; Candói: 73,1km/h às 17h; Planalto (INMET): 70,9km/h às 15h; Distrito de Horizonte, em Palmas: 70,6km/h às 18h45; Cianorte: 69,8km/h às 22h30; Clevelândia (INMET): 68,8km/h às 16h; Cascavel: 66,2km/h às 20h30; Japira (INMET): 64,1km/h às 22h; Laranjeiras do Sul: 61,6km/h às 19h45; e Londrina: 60,1km/h às 20h15.

O volume de chuvas passou dos 40 mm em cidades como Candói, Guarapuava, Pinhão, Campo Mourão, São Jorge D’Oeste, Capanema, Dois Vizinhos (INMET), Boa Esperança do Iguaçu e Coronel Domingos Soares. A previsão é de que a chuva siga na direção de São Paulo durante a madrugada de sábado (08).