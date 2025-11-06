Tempestades severas vão atingir o Paraná nesta sexta-feira, alerta o Simepar

Uma nova atualização nesta quinta-feira (06) do Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) em parceria com a Defesa Civil, traz um alerta preocupante para os paranaenses. O cenário da previsão do tempo entre a tarde de sexta-feira (07) e a manhã de sábado (08) se agravou significativamente, com tempestades severas previstas para diversas regiões do Estado, acompanhadas de fortes rajadas de vento e possibilidade de granizo.

As tempestades chegarão após um breve período de trégua no tempo. Nesta quinta-feira (06), o céu estará predominantemente aberto na maior parte do Estado, com exceção da faixa Leste. “Temos uma incursão de umidade do oceano para o continente, que produz bastante formação de nuvens entre a região litorânea, Serra do Mar e a Região Metropolitana de Curitiba, o que deixará a temperatura mais amena do que nos últimos dois dias. Há possibilidade de chuvisco ocasional na Serra do Mar”, detalha Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba tem virada brusca

Depois de registrar mais de 28°C nos últimos dois dias, Curitiba deve experimentar uma queda nas temperaturas, não ultrapassando os 22°C nesta quinta. Segundo o Simepar, a chuva em Curitiba alcança os 1,4mm na sexta-feira e 2,5 mm no sábado.

No Interior, a situação é diferente: apesar do amanhecer gelado, com mínimas entre 9°C e 10°C em cidades como General Carneiro, Palmas e Clevelândia, as máximas podem facilmente ultrapassar os 30°C em municípios como Paranavaí, Foz do Iguaçu, Loanda e Capanema.

O calor intensifica-se ainda mais na sexta-feira (07), podendo alcançar 34°C em algumas localidades do Norte e Oeste paranaense. É justamente essa elevação térmica que potencializa a severidade das tempestades previstas. Um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País impulsionará ao longo da tarde e noite o deslocamento de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical que se move do continente para o oceano.

Quando começam as tempestades severas?

As tempestades severas começarão a se formar primeiramente nas regiões Sudoeste e Oeste, durante a tarde de sexta-feira, espalhando-se para as demais áreas do Estado entre o final da tarde e noite. A chuva persistirá pela madrugada do sábado (08) na faixa Norte, especialmente nas cidades que fazem divisa com São Paulo.

A atualização da previsão é alarmante: há risco muito alto na metade Oeste do Paraná e risco alto na metade Leste para ocorrências meteorológicas associadas a tempestades severas. As chuvas podem acumular pontualmente mais de 50 mm, acompanhadas de intensas descargas elétricas, rajadas de vento que podem ultrapassar 80 km/h e até mesmo precipitação de granizo em algumas localidades.

Cuidado com alagamentos, destelhamentos e quedas de árvores

De acordo com a Defesa Civil, esse cenário poderá provocar alagamentos, enxurradas pontuais, destelhamentos, queda de galhos de árvores e danos à rede elétrica. Entre a tarde do sábado (08) e a manhã de domingo (09), o aprofundamento do ciclone extratropical sobre o oceano, que se afastará da costa, deverá provocar rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h no Leste do Paraná – pontualmente acima dos 70 km/h na faixa litorânea. Essa condição provocará agitação marítima em todo o litoral paranaense, com risco moderado para ocorrências.

O Simepar continua monitorando a situação e os alertas são enviados para a população pela Defesa Civil. Os alertas vigentes podem ser acessados neste link. Os paranaenses também podem receber no próprio celular informações da Defesa Civil sobre riscos de mau tempo: basta enviar um SMS com o CEP da região para o número 40199. A Defesa Civil responde com mensagem de confirmação do cadastro e a partir deste momento a pessoa passa a receber alertas periódicos sobre as situações de maior gravidade no local indicado.

