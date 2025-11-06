Cruzamento perigoso no Campo Comprido é finalmente corrigido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um cruzamento na região do Campo Comprido ficou mais seguro para pedestres e motoristas após a Prefeitura de Curitiba realizar o serviço de correção geométrica na Rua Professor João Falarz. O cruzamento é uma preocupação antiga entre os moradores e comerciantes da região. A Tribuna do Paraná realizou reportagens que mostravam o perigo de um ponto cego, que dificultava a visão de motoristas que acessam a via em direção ao Campina do Siqueira.

Infelizmente, a falha na via provocou mortes. Em setembro de 2024, um motoboy foi atingido por um Peugeot 2008 que acessava a Heitor Alencar na contramão. Com a colisão, a vítima foi arremessada ao chão e morreu ainda no local. A motorista foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia.

+ Leia mais Flagra em Curitiba: miniônibus elétrico diferente chama atenção no Centro

Com a correção, melhorias foram realizadas na Professor João Falarz, no trecho entre as ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi e Professor Pedro Viriato Parigot de Souza. Houve reforço na pintura da sinalização, implantação de rampas de acesso à calçada e construção de canteiros centrais.

O projeto de correção geométrica foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e executado pela equipe de manutenção urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM).

PRO Curitiba

As obras fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), o maior da história da cidade, que engloba mais de R$ 6 bilhões em investimentos da gestão Eduardo Pimentel entre 2025 e 2028. São intervenções em áreas essenciais para o cidadão como mobilidade urbana, saúde, educação, habitação social, prevenção a enchentes, zeladoria, iluminação pública, trânsito e segurança.