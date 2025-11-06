Flagra em Curitiba: miniônibus elétrico diferente chama atenção no Centro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo modelo de miniônibus elétrico começou a circular em Curitiba. O veículo, fabricado pela chinesa Ankai, está em fase de testes e opera na linha 266 – Estribo Ahú, que liga o bairro à Travessa Moreira Garcez, no Centro. A nova operação faz parte do projeto da Prefeitura para ampliar a frota de veículos não poluentes no transporte coletivo da capital. A circulação do novo ônibus chama atenção, principalmente na Travessa Moreira Garcez, no Centro, onde, ponto final da linha.

O modelo em teste é o JAC Ankai OE-6 Micro, um ônibus compacto de 6,5 metros de comprimento. Ele tem capacidade para nove passageiros sentados e segue o padrão visual dos demais elétricos já em circulação na cidade: pintura verde, portas separadas para embarque e desembarque e acessibilidade por rampa. O veículo também conta com ar-condicionado.

Por ser um modelo menor, a autonomia da bateria varia entre 250 e 310 quilômetros, dependendo das condições de operação. Na prática, considerando os cerca de 6 quilômetros do trajeto da linha, o veículo teria autonomia para realizar mais de 40 viagens antes de precisar recarregar. A recarga é considerada rápida: entre 50 minutos e 1h10 para atingir 100%, partindo de 20%.

O modelo ainda está na fase de testes. Atualmente, Curitiba conta com sete ônibus elétricos em operação, entre modelos padrão. O contrato das novas concessões do transporte coletivo prevê a expansão para 54 veículos elétricos nos próximos anos, incluindo diferentes tamanhos e funções dentro da frota.

