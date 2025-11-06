Tiroteio na Linha Verde: roubo, fuga alucinada e empresa invadida!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motorista em fuga se envolveu em um tiroteio com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) na manhã desta quinta-feira (6/11), na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Hauer, em Curitiba. Segundo a PM, próximo às 6h40, ele havia roubado um táxi em Araucária instantes antes da perseguição. A ação terminou apenas na Linha Verde, após um tiroteiro entre o suspeito e policiais.

O crime começou no Centro de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem solicitou uma corrida em um ponto de táxi, alegando que iria até outro bairro da cidade. Ao entrar no veículo, anunciou o assalto e tentou render o motorista. O taxista ainda reagiu, entrando em luta corporal, mas acabou dominado. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a UPA do Pinheirinho.

Durante a fuga, o veículo foi identificado pelas equipes da PM. Em entrevista ao telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV, o aspirante Vieira relatou que o carro passou a trafegar em alta velocidade, avançando sinais vermelhos e colocando em risco outros motoristas. “Várias equipes vieram em apoio devido às manobras perigosas. Após alguns quilômetros, e diante da insistência do condutor em não parar, foi efetuado um disparo que atingiu o pneu do carro. O veículo rodou na pista e parou”, explicou.

Mesmo após a interceptação, o suspeito tentou escapar correndo e entrou em uma empresa próxima. De acordo com a PM, ele estava armado, o que levou os policiais a efetuarem um novo disparo. O homem foi atingido no ombro, socorrido no local e encaminhado ao hospital, onde está fora de risco de morte.

Táxi roubado em Araucária ficou na Linha Verde com marcas de tiros. Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Linha Verde com MUITO trânsito e faixa bloqueada

Às 8h, o táxi ainda permanecia na via aguardando perícia. A PM informou que o procedimento inclui coleta de vestígios, reconstituição parcial da cena e solicitação de imagens de câmeras de segurança. “Aguardamos a chegada da perícia para analisar a dinâmica dos fatos no local, incluindo a coleta de vestígios e a reconstituição da cena”, afirmou o aspirante.

O taxista, após receber alta médica, também será levado à delegacia para registrar boletim de ocorrência e prestar depoimento.

