Importante rodovia da RMC recebe imãs que vão guiar o Bonde Urbano Digital

Nesta quinta-feira (06/11), a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), começa a instalar os ímãs que servirão como guia para o Bonde Urbano Digital (BUD), novo meio de transporte público que funcionará entre Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As intervenções terão início na Rodovia João Leopoldo Jacomel, em um trecho de 1,3 quilômetro entre os quilômetros 6 e 7, área escolhida para receber o sistema com autonomia. Os motoristas que utilizam a via precisarão redobrar a atenção, já que uma das pistas sofrerá interrupção temporária de tráfego.

Os trabalhos acontecerão das 10h às 17h, evitando os horários de pico neste importante corredor que conecta a Região Metropolitana à capital. A intervenção afetará uma faixa da pista – justamente a que será utilizada pelo BUD futuramente.

Toda a operação contará com sinalização adequada e acompanhamento das equipes das prefeituras envolvidas, além do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Vale destacar que, quando estiver em operação, a faixa destinada ao bonde não será exclusiva, permitindo que o fluxo regular de veículos seja mantido.

O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, ressalta a praticidade do sistema e a baixa interferência no trânsito cotidiano. “Os ímãs são instalados com um metro de distância entre cada um e apenas sete centímetros de profundidade, o que exige uma intervenção mínima. É uma tecnologia versátil, que não causa transtornos e em breve beneficiará milhares de pessoas”, afirmou.

No Terminal de Piraquara, a instalação dos ímãs já foi iniciada, servindo como experiência para que as equipes calculassem o tempo necessário entre o processo de furar o pavimento, implantar o ímã e selar o buraco. Nesta primeira fase, serão feitos mil buracos – 750 na rodovia e outros 250 no Terminal São Roque.

Terminal de Piraquara será ‘casa’ do Bonde Urbano Digital

O Terminal de Piraquara também será o local onde o BUD ficará estacionado. A garagem, cujas obras começaram em setembro, já está finalizada. O espaço, localizado nos fundos do terminal, funcionará como oficina de manutenção e base para carregamento do veículo, que é 100% elétrico.

Uma das salas do terminal foi adaptada para abrigar o Centro de Controle Operacional (CCO) do veículo. Neste espaço, equipes monitorarão todo o percurso em tempo real, por meio de câmeras instaladas em diferentes pontos do bonde digital, com transmissão ao vivo para o centro de controle.

Bonde Urbano Digital

O Bonde Urbano Digital terá capacidade para transportar 280 passageiros, mantendo a mesma tarifa do sistema metropolitano atual: R$ 5,50. O tempo de viagem será semelhante ao atual, mas com ganhos significativos em redução do impacto ambiental. Durante a fase de testes, os ônibus que realizam o trajeto entre as duas cidades continuarão operando normalmente.

Com 30 metros de comprimento, ar-condicionado e operação bidirecional, o BUD pode atingir velocidade de até 70 km/h – superior à dos ônibus do sistema BRT – e possui vida útil estimada em 30 anos, o triplo dos veículos convencionais.

O veículo é equipado com tecnologias, como sensores, radares e câmeras que garantem rastreamento automático, orientação autônoma e proteção eletrônica ativa, oferecendo maior segurança nas vias. Além do aspecto sustentável, o sistema tem custo de implantação até três vezes menor que o de um VLT e pode ser implementado em prazo de até um ano em vias de até 15 quilômetros.

O BUD foi desenvolvido pela empresa chinesa CRRC Corporation. A previsão é que a linha conectando Pinhais e Piraquara esteja operando até o final deste ano.