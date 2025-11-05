Curitiba ganha feira de achados especiais: itens a partir de R$50

Quem aí está sempre em busca daquele achadinho especial que não se encontra em qualquer loja? Pois prepare-se, porque Curitiba vai virar o ponto de encontro perfeito para os caçadores de novidades neste fim de semana.
Nos dias 8 e 9 de novembro, das 10h às 16h, acontece o Encontro de Expositores, um evento que reúne de tudo um pouco em um único espaço. E quando digo de tudo, é de tudo mesmo: antiguidades que contam histórias, artesanatos cheios de personalidade, perfumes, maquiagens que transformam o visual, peças de decoração que fazem a diferença nos ambientes, além de roupas e acessórios exclusivos que não se acha no shopping.
O evento acontece em uma estrutura bem generosa, com mais de 2.600m², e o melhor: entrada totalmente gratuita. O estacionamento é coberto e também não custa nada. Ou seja, você economiza desde a chegada.
Ao todo, mais de 30 expositores estarão presentes mostrando suas criações e produtos. É um verdadeiro passeio para quem curte variedade e está atrás de peças com personalidade. Todos os expositores terão uma seleção especial de produtos de até R$50, perfeito para quem adora garimpar sem pesar no bolso.
O evento contará com foodtrucks oferecendo opções saborosas de comidas e bebidas para completar a experiência.
Ah, e tem um incentivo extra para os madrugadores de plantão: os primeiros visitantes a chegar ganham brindes especiais, cupons de desconto e ecobags exclusivas. Vale a pena chegar cedo!
Serviço:
Local: Expo 400 – Rua Brigadeiro Franco, 400 – Mercês, Curitiba
Datas: 8 e 9 de novembro
Horário: 10h às 16h
Entrada gratuita
Estacionamento coberto e gratuito