Concurso literário busca revelar talentos no Paraná; inscrições abertas

O projeto Biblioteca Gralha Azul, iniciativa da ABC Projetos Culturais, acaba de abrir inscrições para sua 3.ª edição do concurso literário voltado a autores nascidos ou residentes no Paraná. O objetivo é dar visibilidade, revelar talentos e fortalecer a literatura estadual — em especial escritores e ilustradores que produzam para o público infantojuvenil. O edital encontra‑se aberto e o envio de materiais pode ser feito exclusivamente pela plataforma online.

Autores que já participam em edições anteriores destacam o impacto do projeto. “Vale a pena participar deste novo edital da ABC Produções Culturais. As publicações anteriores são de dar água na boca. Diversos e‑books, com ilustração e tudo, apresentaram uma variada gama de artistas do Paraná cujos textos se voltam para o público mirim e de adolescentes e, por que não, para os graúdos também”, afirma Marcos Hidemi, autor de Brincar de Poesia.

+ Veja mais: Feira de Vinil tem preço de Black Friday e encontro de colecionadores

Já Camila Pasetto, autora de Comida de Outro Planeta, reforça: “O projeto tem a missão de fomentar a produção literária do estado, dando visibilidade aos seus escritores e ilustradores. E como uma das escritoras que compõe a biblioteca, posso afirmar que já venho colhendo frutos desta minha participação.”

Os números falam por si: a plataforma online já contabiliza mais de 60 mil interações, com mais de 8 mil usuários únicos acessando o site, de 20 países distintos. Em ações presenciais, mais de 2.500 pessoas foram impactadas por eventos como o “Festival Gralha Azul de Vivências Literárias” e atividades promovidas em escolas e asilos, pela editora e por autores — o que reforça o alcance da iniciativa para além dos espaços tradicionais da literatura.

O concurso é promovido por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e conta com patrocínio de empresas como Belgotex do Brasil e DAF Caminhões Brasil, o que demonstra um sólido apoio institucional à cadeia criativa paranaense.

Como será

O edital prevê a seleção de 10 a 20 textos inéditos, nas categorias “prosa” ou “poesia”, direcionados ao público infantojuvenil; podem participar autores ou autoras maiores de 18 anos, nascidos ou residentes no Paraná. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 30 de novembro de 2025.

Os textos selecionados serão transformados em e‑books ilustrados e audiolivros, publicados pela ABC Projetos Culturais e disponibilizados gratuitamente no acervo da Biblioteca Gralha Azul. Todo o processo — desde revisão, ilustração, diagramação, registro de ISBN, gravação de audiolivro — é realizado pela editora.

+ Veja também: Faltando menos de 2 meses para o Natal, saiba o dia certo para montar a árvore de Natal

Os direitos autorais das obras continuam pertencendo integralmente aos autores, que apenas se comprometem a disponibilizar seus trabalhos por 10 anos (120 meses) na plataforma virtual da Biblioteca Gralha Azul, visando democratizar o acesso à leitura. Mesmo com a disponibilização gratuita, os autores podem comercializar suas obras, seja em formato digital ou impresso.

Além disso, os selecionados têm suas criações revisadas, ilustradas e diagramadas, recebendo todos os registros legais necessários — ISBN, ficha catalográfica e depósito legal — garantindo a publicação em e-book e audiolivro.

As inscrições para o 3.º Concurso Literário “Biblioteca Gralha Azul” podem ser feitas neste link! Mais informações e regulamento completo podem ser obtidas aqui!