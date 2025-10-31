Faltando menos de 2 meses para o Natal, saiba o dia certo para montar a árvore de Natal

Com dezembro “no horizonte”, muitos curitibanos já começam a pensar na decoração de Natal. Uma das principais tradições é a montagem da árvore de Natal, que enche os lares de magia e alegria. Mas afinal, existe um dia certo para montar a árvore de Natal, esse símbolo tão especial das festas de fim de ano?

Segundo a tradição católica, o período ideal para montar a árvore de Natal é no primeiro domingo do Advento, que marca o início das celebrações natalinas. Em 2025, essa data cai no dia 30 de novembro. No entanto, especialistas em decoração afirmam que não há uma regra rígida, e o mais importante é respeitar o tempo de cada família.

Para quem gosta de aproveitar ao máximo o clima natalino, montar a árvore no dia certo pode ser uma ótima opção. Isso permite curtir a decoração por mais tempo e entrar no espírito festivo gradualmente. Por outro lado, algumas pessoas preferem esperar até meados do mês ou até mesmo na véspera do Natal, mantendo a tradição de montar a árvore em família.

Um ponto importante a considerar é o tipo de árvore escolhida. As artificiais podem ser montadas com antecedência, enquanto as naturais têm durabilidade limitada e devem ser adquiridas mais próximo ao Natal. Independentemente da escolha, o fundamental é que a montagem da árvore seja um momento de união e alegria.

Seja qual for a data escolhida, o mais importante é que a árvore de Natal traga o espírito festivo para dentro de casa. Afinal, mais do que uma simples decoração, ela representa a união, a esperança e a magia dessa época tão especial do ano. Então, que tal começar a planejar a montagem da sua árvore e espalhar um pouco dessa alegria natalina?