Após sucesso do Bentevi, bar Queroquero é novidade na boemia de Curitiba

Alguns botecos de Curitiba têm mais do que clientes, tem fãs. É o caso do Boteco Bentevi, sucesso nas noites curitibanas na Alameda Prudente de Morais. Agora, os sócios Amanda Zanotti e João Gabriel decidiram alçar voos mais ousados, pousando seu novo empreendimento no Largo da Ordem, o coração da botecagem da cidade. Desde meados de outubro funciona ali o Queroquero.

O passarinho muda, mas a vontade de voar é a mesma. Senão para voos muito altos, onde o ar ainda é rarefeito, pelo menos um voo seguro e amistoso, com alguns dos ingredientes que tornaram o Bentevi um sucesso. Instalado em um casarão histórico do século XIX, cuidadosamente preservado, o Queroquero combina tradição e modernidade para oferecer uma experiência única.

+ Veja mais: Curitibana transforma desafio da maternidade em confeitaria de sucesso

Com um jardim amplo e acolhedor, a casa aposta na comida brasileira como protagonista do cardápio, acompanhada de drinks autorais e uma curadoria musical voltada a gêneros como MPB, samba, pagode e bossa nova.

Diferente do Bentevi, voltado essencialmente para os notívagos, o Queroquero nasce com uma proposta mais democrática. A ideia é oferecer aos frequentadores diurnos do Largo da Ordem uma nova opção gastronômica.

“O Bentevi nos mostrou que Curitiba estava pronta para uma nova forma de viver a boemia. Com o Queroquero, queremos expandir essa experiência, valorizando a tradição local e criando um espaço que seja tanto ponto de encontro da noite quanto opção acolhedora para os finais de semana em família”, afirma Amanda.

“Escolher o Largo da Ordem foi natural: ele representa a essência de Curitiba, com sua história, cultura e movimento. Queremos ser parte ativa desse cenário, resgatando a memória do casarão e ao mesmo tempo trazendo frescor e contemporaneidade para a região”, completa João.

+ Rango Barateza: Opinião sincera de pizza napolitana em Curitiba: vale a mordida?

Entre as principais apostas gastronômicas do Queroquero está a culinária brasileira, que agrade a curitibanos e também aos turistas que frequentam a região. “Temos um pastel especial, que é uma receita pernambucana, com carne e polvilhado com açúcar, mas também galinhada, barreado, arroz caldoso litorâneo e churrasco”, afirmou João à Tribuna. Nos finais de semana a churrasqueira do local promete queimar carvão o dia todo.

No cardápio ainda será possível encontrar diversos petiscos, como carne de onça, patrimônio imaterial de Curitiba, jiló à milanesa, conservas em geral, moela no ciabatta e caldinho de feijão. Nas sobremesas, entre outros, pé de moleque com cachaça e trilogia mineira.

O Queroquero fica na Rua Doutor Claudino dos Santos, 90. O funcionamento será quinta e sexta, das 17h30 às 00h, sábado das 1h às 23h e domingo das 12h às 17h.