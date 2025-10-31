Parque Barigui ganha arcos temáticos do Mickey em preparação para o Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As primeiras decorações natalinas começaram a ser instaladas no Parque Barigui na manhã desta sexta-feira (31/10). Entre os primeiros elementos, as famosas orelhas do Mickey Mouse já começaram a surgir no circuito de atrações gratuitas do Natal da Disney, novidade que integra o calendário de festividades do Natal de Curitiba deste ano.

Os arcos do personagem farão parte do “Túnel dos Desejos”, um caminho iluminado que percorrerá as calçadas do parque. Confira, abaixo, como está a montagem do espaço:

Além desse túnel, a montagem inclui a maior árvore de Natal já erguida no Barigui, com 35 metros de altura, e o Ponto do Mickey, uma estrutura temática gigante às margens do lago, que funcionará como cenário para fotos e interação do público.

Na península do lago, próximo ao Centro de Eventos, serão montados os espaços para exibições gratuitas, incluindo o Disney ao Ar Livre, com projeções de conteúdos especiais do Disney+, trazendo magia e entretenimento para toda a família.

Preparativos para o Natal de Curitiba

Os preparativos não se limitam ao Parque Barigui. Outros cartões-postais da cidade também começam a receber decorações. No Parque Tanguá, será montado o tradicional carrossel veneziano, patrocinado pela PUCPR/Grupo Marista, acompanhado por duas árvores de Natal de 18 metros.

Na Praça Santos Andrade, o trabalho começou com a limpeza das calçadas de petit-pavé e a preparação para a instalação de palcos. Cercada por dois dos prédios mais icônicos da cidade, o Teatro Guaíra e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a praça será transformada em um palco a céu aberto, recebendo espetáculos inéditos que combinam música, teatro e experiências interativas para todas as idades.

A programação oficial do Natal de Curitiba terá início em 25 de novembro e seguirá até 6 de janeiro de 2026, com espetáculos regulares até 23 de dezembro.