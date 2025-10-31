Capivaras gigantes invadem Aeroporto Afonso Pena em ação especial de Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta sexta-feira (31/10), o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, entra oficialmente no clima natalino com uma nova atração aberta ao público: o “Embarque Mágico”. A ação especial transforma os corredores do terminal em um cenário de Natal, com espaços temáticos e decoração interativa. No piso L2, a tradicional Vila de Natal foi montada ao lado da praça de alimentação, reunindo personagens e atividades para todas as idades.

A grande estrela da decoração deste ano são as capivaras gigantes, com 2,30 metros de altura, vestidas com trajes típicos de Natal. Espalhadas pelos principais pontos do aeroporto, elas prometem se tornar parada obrigatória para fotos. As esculturas foram produzidas pela Santa Klaus, fábrica de pelúcias localizada em São José dos Pinhais.

A convite da Motiva (antiga CCR Aeroportos), a empresária Andréia Pszybylski foi a responsável por desenvolver o projeto natalino do aeroporto. Criadora da marca vendida na Lily&Fabs, Andréia assina as pelúcias de capivara que se tornaram um dos souvenirs mais procurados na loja localizada dentro da sala de embarque.

À frente de um verdadeiro império de bichos de pelúcia, ela também abastece alguns dos principais destinos turísticos do país, como o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, e os aquários do Rio de Janeiro e Balneário Camboriú.

Além das capivaras gigantes, o “Embarque Mágico” traz uma série de outros espaços temáticos. Há versões menores do mascote vestidas como piloto de avião, áreas de jogos infantis, e um portal decorado com luzes e enfeites que dá as boas-vindas aos visitantes.

A exposição ficará aberta até 31 de dezembro, com entrada gratuita. Durante o período, a loja Lyly&Fabs também contará com uma linha especial de produtos natalinos, incluindo pelúcias temáticas e bolachas decoradas.

