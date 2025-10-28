Fábrica de Natal transforma o Shopping Mueller em novembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 6 de novembro (quinta-feira), às 19h, o Shopping Mueller vai se transformar no epicentro da magia natalina com a chegada do bom velhinho. E olha só que entrada triunfal: o Papai Noel vem a bordo de um charmosíssimo Ford 1929, desfilando pela Avenida Cândido de Abreu.

Depois da recepção em frente ao shopping, o Noel segue em cortejo pelos corredores, acompanhado por uma banda de duendes super animados e personagens natalinos que vão espalhar aquela alegria contagiante por todos os pisos do mall. As crianças ainda ganham balões durante o evento.

A passarela de acesso ao estacionamento no piso G2 vai se transformar na porta de entrada da Fábrica de Natal Mueller, um espaço sensorial completo. Vai ter aroma de doces no ar, luzes por todos os lados e uma trilha sonora que vai fazer todo mundo mergulhar de cabeça na atmosfera natalina.

Na Passarela da Fábrica, os visitantes vão poder espiar os duendes trabalhando e até o próprio Noel em ação. É um cenário super dinâmico, com cenas que ganham movimento e dão a sensação de uma fábrica funcionando de verdade.

Para a criançada, a diversão está garantida na Fábrica de Natal Mueller, instalada no piso L4. Tem gira-gira em formato de bolas natalinas e um trenzinho para passear dentro da fábrica.

E claro, não poderia faltar o tradicional Trono do Papai Noel no piso L1. É o point perfeito para tirar aquela foto especial com o bom velhinho e entregar os pedidos de Natal. Ao lado, tem a Oficina de Cartinhas, toda decorada para as crianças escreverem seus desejos.

“A cada ano, o Natal do Mueller é pensado para despertar a emoção e criar lembranças afetivas que ficam guardadas na memória das famílias. A chegada do Papai Noel é o momento em que essa magia se torna real, um convite para celebrar, se encantar e viver a beleza dessa época tão especial”, destaca Ciro Gonçalves, gerente de marketing do Shopping Mueller.

O clima natalino vai tomar conta de todos os cantos do shopping! No vão central, uma árvore impressionante de 14 metros de altura e cascatas de luzes vão deixar todo mundo boquiaberto. A ambientação especial, super interativa e iluminada, é um convite para todas as idades se divertirem na época mais mágica do ano.

Do lado de fora, o telhado inteiro do shopping fica coberto por milhares de microlâmpadas, e as marquises ganham uma iluminação especial que vai fazer qualquer um parar para admirar.

Serviço:

Fábrica de Natal Mueller

Início da decoração de Natal/ Chegada do papai Noel: dia 06 de novembro (quinta-feira), às 19h

Passarela da Fábrica: Passarela de acesso ao estacionamento G2, de 06/11 a 31/12, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h.

Fábrica de Natal Mueller: Piso L4, de 06 de novembro a 31 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h, com bilheteria. Valores de ingressos individuais: Gira-gira (idade de 3 a 8 anos) – R$10 e Trenzinho (idade de 3 a 12 anos) – R$20.

Trono do Papai Noel: Piso L1, de 06 de novembro a 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 20h. No dia 24 de dezembro, das 10h às 16h.

Local: Shopping Mueller (Av. Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico)