Com público de 2,4 milhões, Natal de Curitiba 2025 deve movimentar mais de R$ 400 milhões 

Com 150 atrações em 44 dias, o Natal de Curitiba 2025 deve movimentar R$ 439,8 milhões na economia da cidade, somando gastos com hospedagem, alimentação, transporte, passeios e compras. O valor supera o de 2024, quando o impacto econômico foi de R$ 399,9 milhões.

A Prefeitura projeta crescimento de cerca de 10% tanto no público quanto na movimentação financeira. No ano passado, 2,2 milhões de pessoas acompanharam as atrações. Neste ano, a expectativa é de 2,4 milhões de espectadores.

O número de turistas também deve aumentar. São esperados 322 mil visitantes, acima dos 292.789 registrados em 2024, segundo o Instituto Municipal de Turismo. Os grandes destaques desta edição são a estreia do Natal da Disney no Parque Barigui e a tradicional apresentação no Palácio Avenida, que seguem como os principais atrativos de público.

Segundo o presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), Rodrigo Dalla Bona Swinka, o evento fortalece diferentes setores. “O Natal de Curitiba movimenta toda a economia local, gerando emprego e renda para artistas, demais setores da economia criativa, como artesãos, e ainda para a cadeia de turismo e receptivo local”, afirma.

Reforço na mão de obra

Para a realização das apresentações da Prefeitura, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) vai contratar diretamente cerca de 700 profissionais da área artística. Entre eles estão atores, bailarinos, músicos, cenógrafos, contrarregras, assistentes de direção e técnicos de bastidores, como sonoplastas e iluminadores.

De acordo com o presidente da FCC, Marino Galvão Júnior, a iniciativa valoriza profissionais da cidade e da região. “Os artistas e demais profissionais dos espetáculos do Natal de Curitiba estão sendo selecionados por editais de credenciamento, que funcionam como um banco de talentos para as grandes produções da Fundação Cultural”, explica.

Programação

Entre 24 de novembro e 6 de janeiro, o Circuito de Natal do Centro vai oferecer decoração temática e atrações gratuitas, como espetáculos de dança e música ao ar livre, roda-gigante, projeções mapeadas, carrossel veneziano e trenzinhos elétrico e sobre trilhos. O trajeto inclui a Praça Santos Andrade, Rua XV de Novembro, Largo da Ordem, Praça Tiradentes, Ruínas de São Francisco e Passeio Público.

A Praça Santos Andrade será o ponto central da programação. O local receberá dois palcos ao ar livre — um em frente ao Teatro Guaíra e outro nas escadarias históricas da UFPR — com apresentações inéditas e experiências interativas para toda a família, especialmente para as crianças.

