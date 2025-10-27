Ônibus com 57 passageiros usa área de escape da BR-376, no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ônibus precisou recorrer à área de escape da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, após uma pane nos freios. A situação foi registrada no km 667,3 da rodovia, no sentido Santa Catarina, na manhã de domingo (26/10).

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, cerca de 57 passageiros estavam no veículo. Felizmente, ninguém se feriu.

Câmeras de monitoramento instaladas na região registraram o momento em que o veículo acessou a área de escape. Assista ao vídeo abaixo: