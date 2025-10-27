Pane nos freios

Ônibus com 57 passageiros usa área de escape da BR-376, no Litoral

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 27/10/25 19h32
Área de escape da br 376
Foto: Arteris Litoral Sul

Um ônibus precisou recorrer à área de escape da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, após uma pane nos freios. A situação foi registrada no km 667,3 da rodovia, no sentido Santa Catarina, na manhã de domingo (26/10).

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, cerca de 57 passageiros estavam no veículo. Felizmente, ninguém se feriu.

+ Leia mais

Câmeras de monitoramento instaladas na região registraram o momento em que o veículo acessou a área de escape. Assista ao vídeo abaixo:

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna