Mau cheiro denuncia morte de peixes em lago de parque tradicional de Curitiba

Peixes do lago do Parque Bacacheri, em Curitiba, foram encontrados mortos na tarde deste domingo (26/10). Moradores que frequentam a área de lazer relataram mau cheiro nas proximidades do lago e denunciaram o problema nas redes sociais. As diversas espécies ficaram acumuladas próximas às margens, sem causa aparente.

Em nota enviada ao programa Bom Dia Paraná, da RPC TV, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) informou que equipes do Departamento de Parques e Praças irão ao local nesta segunda-feira (27) para avaliar a situação. Segundo a pasta, uma das hipóteses iniciais é que as mortes tenham sido provocadas pela mudança brusca de temperatura registrada nos últimos dias em Curitiba.

Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Alterações climáticas repentinas podem reduzir a oxigenação da água, especialmente em lagos rasos e com pouca circulação. O fenômeno já havia afetado o lago do Parque Bacacheri meses antes. Em julho, a água apresentou uma coloração esverdeada e oleosa, semelhante à de azeite de oliva.

Na época, técnicos explicaram que o contraste entre altas temperaturas durante o dia e o frio intenso à noite cria camadas térmicas distintas no lago. A água superficial aquece, enquanto as camadas mais profundas permanecem frias, formando uma barreira que impede a circulação natural.

Quando essa troca não ocorre, o lago entra em estado de estagnação. Sem a movimentação provocada pelo vento e pela mistura das camadas de água, o oxigênio se torna escasso, o que pode provocar a morte de peixes e outros organismos aquáticos. A SMMA ainda não confirma se essa foi a causa do episódio mais recente, mas não descarta a relação com a oscilação climática registrada no fim de semana. O episódio em si será investigado.

