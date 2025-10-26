Campo de lavanda perto de Curitiba vira atração turística no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o Recanto das Lavandas, localizado em Araucária, ganhou reconhecimento como parte da Rota Turística da Lavanda no Paraná. O local foi visitado pela equipe de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), a convite do Departamento de Turismo, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) de Araucária.

Criada em 2022, a rota turística tem como objetivo promover o desenvolvimento regional por meio do turismo rural e experiências ligadas à produção de lavandas. Além do lavandário em Araucária, o circuito inclui propriedades localizadas em Carambeí, Londrina, Palmeira, Toledo e Umuarama. Estima-se que, anualmente, cerca de 152 mil visitantes movimentem a rota, gerando renda bruta de R$ 7 milhões para os empreendimentos participantes.

Antes de integrar oficialmente a rota, o Recanto das Lavandas recebia entre 40 e 50 visitantes por mês. Hoje, a expectativa supera mil visitas mensais, com turistas não apenas do Paraná, mas também de estados vizinhos, como Santa Catarina. Além do turismo de lazer, o espaço recebe visitas técnicas voltadas à multiplicação de conhecimento sobre cultivo e manejo da lavanda.

Em pouco mais de três anos de trabalho intenso, a experiência transformou a vida da família proprietária. Apesar do sucesso do negócio, eles mantêm o compromisso de valorizar a simplicidade da vida rural, permitindo que os visitantes conheçam a roça, vejam os animais soltos e apreciem o contato direto com a natureza. “Temos que preservar isso”, afirma Jacir Antonio Wiezbicki, proprietário do Recanto das Lavandas.

Recanto das Lavandas fica em Colônia na Grande Curitiba

O lavandário, localizado na Colônia Cristina, também se tornou cenário de fotografias cinematográficas. Entre os atrativos estão produtos elaborados a partir da lavanda, como óleos essenciais, cervejas artesanais e doces, produzidos na própria propriedade ou em parcerias com outros empreendedores.

O aroma característico da planta cria um ambiente propício para descanso e lazer em família. O espaço também oferece café, restaurante e área verde para os visitantes.

Além de integrar a rota estadual, o Recanto das Lavandas passou a fazer parte da nova Rota de Turismo Rural de Araucária, a Rota das Represas, iniciativa apoiada pela Prefeitura por meio da SMCT.

Serviço

Recanto das Lavandas

Endereço: Avenida São Casemiro, Colônia Cristina, em Araucária

Horário de funcionamento: de terça-feira a sexta-feira, das 13h às 17h, e aos finais de semana, das 11h ás 18h

Reservas para almoço e mais informações pelo WhatsApp (41) 99676-1023

