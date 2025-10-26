Fenômeno solar raro surpreende moradores no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Pontal do Paraná, no Litoral do estado, foram surpreendidos na manhã deste domingo (26/10) por um fenômeno incomum no céu: um arco-íris circular ao redor do sol. O efeito luminoso, que chamou a atenção de quem estava na praia e nas ruas, é conhecido como halo solar.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o halo solar ocorre quando a luz do sol atravessa cristais de gelo presentes na atmosfera. Esses cristais ficam suspensos em nuvens muito altas, chamadas cirrus, que são finas e quase transparentes.

Ao passar por esses cristais, a luz é desviada e separada em várias cores, criando o círculo semelhante a um arco-íris. O formato circular acontece porque os cristais de gelo têm forma geométrica definida. Quando a luz interage com eles, é desviada sempre em um mesmo ângulo, o que faz com que o halo tenha um raio fixo ao redor do sol.

O fenômeno óptico costuma durar pouco tempo, já que depende de condições atmosféricas específicas. Qualquer mudança no vento ou na umidade do ar pode desfazer rapidamente essa formação.

Apesar de raro, o halo solar já foi registrado outras vezes no Paraná. Em outubro de 2024, o fenômeno também foi observado em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.