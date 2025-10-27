Novo parque esponja promete acabar com alagamentos em bairro de Curitiba. Onde fica?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O novo parque esponja de Curitiba será construído no bairro Santa Cândida, às margens do Rio Atuba, afluente do Rio Iguaçu. Localizado na Rua Irma Schreiner Maran, o espaço terá duas bacias de contenção com capacidade total para armazenar 150 mil metros cúbicos de água, o equivalente a cerca de 60 piscinas olímpicas.

Além das bacias, o projeto inclui galerias celulares, rede de drenagem e uma via local de aproximadamente 1.000 metros que dará continuidade à Rua Dário Nogueira dos Santos (Via Calma).

O espaço também contará com paisagismo, transformando-o em um parque linear com áreas de lazer e preservação ambiental. Segundo a Prefeitura de Curitiba, o projeto segue o conceito de “parque esponja”, modelo que combina infraestrutura verde e contenção de cheias, semelhante ao dos parques Barigui e Tingui.

No parque, haverá um acesso para que a população possa conhecer a função das ecobarreiras. Realizada em parceria com o Ministério das Cidades, o investimento no conjunto de obras será de R$ 26 milhões, com recursos municipais e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), repassados via Caixa Econômica Federal.

Além da função de drenagem, o espaço contará com bosques nativos, áreas de araucárias preservadas, pistas de caminhada e ciclovias, quadras esportivas, playgrounds e espaços de convivência para a população. A implantação completa do parque só terá início após a conclusão da obra de macrodrenagem.

Quando será inaugurado?

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na escavação da primeira bacia de contenção e na instalação das estruturas de controle da entrada e saída da água. Também estão sendo realizados os caminhos de serviço, que permitem o acesso seguro de máquinas e equipamentos pesados, e a preparação do terreno para a segunda bacia. Esta última está em fase inicial, com drenagem e adequação do solo para as próximas etapas da obra.

Quando concluídas, as duas bacias irão beneficiar diretamente os bairros Santa Cândida, Bairro Alto, Bacacheri, Atuba e Cajuru, além dos municípios vizinhos de Colombo e Pinhais. “É uma obra importante de contenção de cheias do Rio Atuba, que protege toda a região norte da cidade e também os municípios vizinhos”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur.

De acordo com Jamur, a previsão é concluir todo o conjunto de obras no segundo semestre de 2026. “Estamos trabalhando com muito empenho para que, no verão de 2026/2027, o sistema esteja plenamente operando, minimizando os impactos das cheias na região”, afirmou.

