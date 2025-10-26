Obra em estrada que liga cidades da Grande Curitiba alcança 40% de execução

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A estrada que liga São José dos Pinhais a Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), atingiu 40,5% de execução. Com mais de 26 quilômetros de extensão, a via conecta a BR-376 à BR-116, começando no trevo da Volkswagen-Audi, em São José dos Pinhais, e seguindo até a Rua Gilberto Palu, em Mandirituba. A conclusão da obra está prevista para agosto de 2026.

O trajeto é um dos principais eixos logísticos da RMC. A obra, com investimento de R$ 96,8 milhões do Governo do Paraná, busca desenvolver a região. Além de facilitar o escoamento da produção agrícola, a via cria um novo corredor de acesso entre os municípios.

Segundo a Prefeitura de São José dos Pinhais, a estrada atravessa a Colônia Marcelino, área com potencial turístico e religioso, que deve ser impulsionada com a finalização da obra. A expectativa é de que o fluxo de visitantes aumente.

A obra, coordenada pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), deve beneficiar, além de São José dos Pinhais e Mandirituba, os municípios de Quitandinha, Agudos do Sul, Piên, Campo do Tenente e Rio Negro. Confira como está a intervenção:

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Para a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, a obra é uma intervenção aguardada há anos. “É um investimento que representa desenvolvimento, qualidade de vida e geração de oportunidades para a nossa população”, afirmou.