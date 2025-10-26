Frente fria provoca chuva e deixa o tempo instável no Paraná ao longo da semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma frente fria posicionada sobre o Sul do Brasil trouxe chuva de volta a Curitiba neste domingo (26/10). A atuação dessa área de instabilidade deve manter o início da semana chuvoso em todas as regiões do Paraná. Até a manhã desta segunda-feira (27/10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois alertas de chuvas intensas para o estado.

O alerta laranja, que indica possibilidade de acumulados entre 50 e 100 milímetros por dia, abrange desde o Oeste até a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), passando por cidades como Cianorte e Ponta Grossa. Já o alerta amarelo, de menor gravidade, engloba todo o território paranaense.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a segunda-feira deve começar com chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas. A previsão aponta que a possibilidade de tempestades se manterá ao longo da semana, com chance de uma trégua apenas na sexta-feira (31/10), embora o céu permaneça encoberto.

Temperaturas seguem agradáveis no Paraná

Apesar da volta das precipitações, as temperaturas não devem apresentar quedas bruscas. No Oeste e no Norte do estado, os termômetros podem alcançar cerca de 30ºC, mantendo pouca variação térmica e sensação de abafamento.

Em Curitiba, as mínimas devem ficar acima dos 10ºC, especialmente no final da semana, enquanto as máximas variam entre 16ºC e 24ºC, mantendo o tempo ameno e úmido devido às chuvas.