Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Curitiba iniciam nesta segunda

As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Curitiba começam nesta segunda-feira (27/10), às 9 horas, e podem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, permanecendo abertas até o dia 24 de novembro.

O certame oferece 100 vagas imediatas para candidatos com Ensino Médio completo e salário inicial de R$ 2.671,14 para jornada de 40 horas semanais. A inscrição exige o pagamento da taxa de R$ 120, via boleto.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Apesar das 100 vagas iniciais, a Prefeitura de Curitiba informou que a expectativa é nomear até 400 novos guardas durante a gestão 2025–2028, de acordo com a necessidade do município e a disponibilidade orçamentária.

Após a posse, os aprovados passam pelo Curso de Formação Técnico-Profissional, etapa obrigatória para assumir o cargo, e passam a receber também a Gratificação de Segurança, equivalente a 50% do vencimento, totalizando R$ 4.006,71 por mês.

Etapas do concurso público da Guarda Municipal de Curitiba

A primeira etapa do processo seletivo será a prova objetiva, que está marcada para o dia 18 de janeiro de 2026. O exame cobrará conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Noções de Informática, História e Geografia de Curitiba, além de temas relacionados ao Direito Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal, incluindo legislação específica.

Os candidatos que alcançarem nota suficiente seguirão para as fases seguintes, que incluem teste de aptidão física, investigação social e avaliação psicológica. Todas essas etapas são de caráter eliminatório.

A banca organizadora do Instituto AOCP é responsável pela aplicação das etapas e divulgação de resultados ao longo de todo o cronograma do concurso. Confira o edital no site da Prefeitura.