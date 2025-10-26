Luan Santana faz de Curitiba palco de “Registro Histórico” com show de quase três horas

“Tinha que ser em Curitiba.” A frase dita por Luan Santana foi suficiente para aquecer o público logo no início da segunda noite de gravação do DVD Registro Histórico, na Arena da Baixada. O primeiro dia de gravações, na sexta-feira (24/10), já havia deixado uma prévia do que estava por vir, mas não diminuiu a expectativa de uma noite marcante para os fãs.

Com pouco mais de 1h30 de atraso, a plateia encontrou fôlego em meio ao calor dentro do estádio para receber o cantor ao som de “Te Vivo”, primeiro momento nostálgico do show. Caminhando pelo meio do público no gramado até chegar ao palco em formato de “S”, Luan emendou sucessos que marcaram sua trajetória, como “Meteoro”, “Adrenalina” e “Nega”.

O primeiro bloco terminou com “Chuva de Arroz” e um espetáculo de luzes que simulava gotas caindo sobre o público tomou conta do lugar. Mesmo durante a transição entre os blocos, a apresentação não perdeu ritmo. Na troca de figurino, Luan levou os fãs virtualmente para o camarim, com vídeos pré-gravados exibidos no telão enquanto cantava “Aqui é o Seu Lugar” e “Digitais”, o suficiente para manter a plateia no coro.

No segundo bloco, o show continuou com efeitos de pirotecnia, papel picado e pulseiras de LED que acompanhavam o ritmo das músicas. Os elementos visuais foram intensos, mas bem dosados, sem tirar o foco da performance no centro do estádio.

Alternando entre violão e guitarra, Luan apresentou “Te Esperando” e, na sequência, o cover de “Somos Apenas Um”, de Diego & Dyliel. Explorando todos os recursos do palco, encerrou a segunda parte sentado ao piano, em uma sequência emotiva com “Amar Não é Pecado” e “Incondicional”, dedicada à filha de dez meses, Serena.

De volta ao palco com sua banda, o cantor retomou o clima romântico com outro cover, “Falando Sério”, de João Bosco & Vinícius. Em seguida, resgatou referências de fases diferentes da carreira ao usar o mesmo figurino do DVD Viva (2019). O “gurizinho” levou o público ao delírio com “Sempre Com Você”, “Palácios e Castelos” e “Sinais”, esta última executada de um palco secundário no meio da plateia.

Para cumprir a promessa de entregar uma noite histórica, “Vou Voar” aumentou a emoção do público, que levantou as mãos e cantou em uníssono. O clima deu pistas de que a gravação se aproximava do fim. Após quase três horas de show, Luan encerrou a noite com “Um Brinde ao Nosso Amor”, reunindo todos os efeitos e recursos do palco em um final grandioso.

Nos agradecimentos, o cantor mencionou a banda, os fãs e os fã-clubes. A despedida veio ao som de “The Final Countdown”, enquanto Luan atravessava a arena no meio do público antes de deixar o estádio em um carro. O fim da apresentação não trouxe apenas a expectativa pela estreia do DVD, mas também o desejo do público de ver o Registro Histórico transformado em turnê.

Setlist completo do show de Luan Santana em Curitiba

Bloco 1

Te Vivo

Meteoro

Adrenalina

Nega

Você Não Sabe o Que é Amor

Química do Amor

Acordando o Prédio

Eu, Você, o Mar e Ela

Cé Topa

Sogrão Caprichou

Garotas Não Merecem Chorar

Voar Outra Vez

Chuva de Arroz

Bloco 2

Aqui é o Seu Lugar

Digitais

Água com Açúcar

Te Esperando

Somos Apenas Um

Não Era Pra Ser

Tanto Faz

Parede Branca

Pra Você Lembrar de Mim

Moça Chique

Escreve Aí

Ilha

Boa Memória

Mesmo Sem Estar

Amar Não É Pecado

Incondicional

Bloco 3

Falando Sério

Faz de Conta

Meu Destino

Sempre com Você

Promete

Palácios e Castelos

Sinais

Você de Mim Não Sai

As Lembranças Vão na Mala

Café com Leite

Cantada

Jogo do Amor

Um Beijo

Tô de Cara

Vou Voar

Um Brinde ao Nosso Amor