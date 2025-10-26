Luan Santana faz de Curitiba palco de “Registro Histórico” com show de quase três horas

“Tinha que ser em Curitiba.” A frase dita por Luan Santana foi suficiente para aquecer o público logo no início da segunda noite de gravação do DVD Registro Histórico, na Arena da Baixada. O primeiro dia de gravações, na sexta-feira (24/10), já havia deixado uma prévia do que estava por vir, mas não diminuiu a expectativa de uma noite marcante para os fãs.
Com pouco mais de 1h30 de atraso, a plateia encontrou fôlego em meio ao calor dentro do estádio para receber o cantor ao som de “Te Vivo”, primeiro momento nostálgico do show. Caminhando pelo meio do público no gramado até chegar ao palco em formato de “S”, Luan emendou sucessos que marcaram sua trajetória, como “Meteoro”, “Adrenalina” e “Nega”.
O primeiro bloco terminou com “Chuva de Arroz” e um espetáculo de luzes que simulava gotas caindo sobre o público tomou conta do lugar. Mesmo durante a transição entre os blocos, a apresentação não perdeu ritmo. Na troca de figurino, Luan levou os fãs virtualmente para o camarim, com vídeos pré-gravados exibidos no telão enquanto cantava “Aqui é o Seu Lugar” e “Digitais”, o suficiente para manter a plateia no coro.
No segundo bloco, o show continuou com efeitos de pirotecnia, papel picado e pulseiras de LED que acompanhavam o ritmo das músicas. Os elementos visuais foram intensos, mas bem dosados, sem tirar o foco da performance no centro do estádio.
Alternando entre violão e guitarra, Luan apresentou “Te Esperando” e, na sequência, o cover de “Somos Apenas Um”, de Diego & Dyliel. Explorando todos os recursos do palco, encerrou a segunda parte sentado ao piano, em uma sequência emotiva com “Amar Não é Pecado” e “Incondicional”, dedicada à filha de dez meses, Serena.
De volta ao palco com sua banda, o cantor retomou o clima romântico com outro cover, “Falando Sério”, de João Bosco & Vinícius. Em seguida, resgatou referências de fases diferentes da carreira ao usar o mesmo figurino do DVD Viva (2019). O “gurizinho” levou o público ao delírio com “Sempre Com Você”, “Palácios e Castelos” e “Sinais”, esta última executada de um palco secundário no meio da plateia.
Para cumprir a promessa de entregar uma noite histórica, “Vou Voar” aumentou a emoção do público, que levantou as mãos e cantou em uníssono. O clima deu pistas de que a gravação se aproximava do fim. Após quase três horas de show, Luan encerrou a noite com “Um Brinde ao Nosso Amor”, reunindo todos os efeitos e recursos do palco em um final grandioso.
Nos agradecimentos, o cantor mencionou a banda, os fãs e os fã-clubes. A despedida veio ao som de “The Final Countdown”, enquanto Luan atravessava a arena no meio do público antes de deixar o estádio em um carro. O fim da apresentação não trouxe apenas a expectativa pela estreia do DVD, mas também o desejo do público de ver o Registro Histórico transformado em turnê.
Setlist completo do show de Luan Santana em Curitiba
Bloco 1
Te Vivo
Meteoro
Adrenalina
Nega
Você Não Sabe o Que é Amor
Química do Amor
Acordando o Prédio
Eu, Você, o Mar e Ela
Cé Topa
Sogrão Caprichou
Garotas Não Merecem Chorar
Voar Outra Vez
Chuva de Arroz
Bloco 2
Aqui é o Seu Lugar
Digitais
Água com Açúcar
Te Esperando
Somos Apenas Um
Não Era Pra Ser
Tanto Faz
Parede Branca
Pra Você Lembrar de Mim
Moça Chique
Escreve Aí
Ilha
Boa Memória
Mesmo Sem Estar
Amar Não É Pecado
Incondicional
Bloco 3
Falando Sério
Faz de Conta
Meu Destino
Sempre com Você
Promete
Palácios e Castelos
Sinais
Você de Mim Não Sai
As Lembranças Vão na Mala
Café com Leite
Cantada
Jogo do Amor
Um Beijo
Tô de Cara
Vou Voar
Um Brinde ao Nosso Amor